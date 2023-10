“Imma Tataranni”, ultima puntata: il bacio che vale tutta la serie

Fonte: Ansa Vanessa Scalera protagonista della fiction "Imma Tataranni ? Sostituto procuratore" ANSA/UFFICIO STAMPA RAI

Imma Tataranni 3 finisce col botto in tutti i sensi. Non solo per il trionfo di ascolti che la incorona la trasmissione più vista della serata, ma per quel bacio finale che vale tutta la stagione e che ci proietta direttamente verso la quarta serie con il triangolo amoroso più seguito della tv.

Imma Tataranni, finale di stagione

Dunque, Imma Tataranni 3 si conclusa con quello che in fondo tutte noi speravamo. Così l’ultima puntata è la cronaca di un successo annunciato. Infatti, Vanessa Scalera e la sua squadra incollano al piccolo schermo ben 4.810.000 di spettatori pari al 27.6% di share. Mentre su Canale5 Grande Fratello di Alfonso Signorini catalizza “solo” 2.506.000 di spettatori. Insomma per Imma Tataranni non ci sono storie, forse perché tutti i suoi fan erano in trepida attesa di sapere se Calogiuri finalmente tornava in sé e se la passione tra lui e il suo superiore si sarebbe riaccesa.

Imma Tataranni, baci appassionati e tradimenti

Alla fine Calogiuri, interpretato magnificamente da Alessio Lapice, è il personaggio più amato della stagione. Insieme ovviamente a Imma Tataranni (Vanessa Scalera). Per questo tutti speravano che quel legame di passione e amore che c’era tra loro e che sembrava essersi cancellato insieme alla memoria di lui si potesse ristabilire e il finale di stagione è più di una speranza.

Calogiuri prende Imma e la bacia. Lei sembra resistergli, lo vorrebbe, sa che non è la cosa giusta, ma alla fine cede. Anche perché la delusione che suo marito Pietro (Massimiliano Gallo) le ha dato è grandissima, sebbene lei lo abbia aiutato da una pesante incriminazione per omicidio. La vittima era proprio l’archeologa, oggetto del tradimento.

Ma la scena del bacio tra Imma e Ippazio cancella ogni cosa. È quella che rimane scolpita in peritura memoria. Su X arrivano una valanga di commenti: “eh niente ragazzi qui abbiamo calogiuri s2 vs calogiuri s3. grazie amato per averci regalato calogiuri che fa la cosa bella (che è anche quella giusta)”. Qualcuno si considera un benefattore dell’umanità condividendo la scena del bacio in rallentatore.

Mentre sul profilo Instagram di Lapice scrivono: “Bellissima puntata! Siete stati bravissimi tutti indistintamente.,, e finalmente la passione tra Imma e Calogiuri è scoppiata”. E ancora:”Troppo bella la scena finale di questa ultima puntata ! 💙 quanto dovrò aspettare per vedere le prossime puntate ?”. “Cast fantastico, bravissimi tutti, però mai una gioia per i calaranni”.

Ormai Calogiuri e la Tataranni formano una coppia consolidata e si meritano anche il soprannome di “Calaranni“, come tutte le coppie vip che si rispettino, dai Brangelina ai Ferragnez.

Imma Tataranni, la quarta stagione

Intanto tutti a gran voce chiedono che la quarta stagione arrivi presto. I nuovi episodi sono stati già confermati e annunciati in conferenza stampa ma anche da Alice Azzariti, che interpreta Valentina, la figlia di Imma Tataranni, ce lo ha detto nelle nostra intervista.

Al centro della quarta stagione ovviamente non può mancare il triangolo amoroso tra Calogiuri, Tataranni e il marito di lei. Vedremo come andrà a finire (se ci sarà una fine).

Intanto i fan della serie sono solo dispiaciuti che questa terza stagione sia durata così poco: “Uffa ma perché le cose belle durano poco..… bravissimi tutti ma bravissimo tu”