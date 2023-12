Ascolti tv del 18 dicembre: va in scena Napoli milionaria!. Il GF salta

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera in "Napoli milionaria", ascolti tv 18 dicembre 2023

In prima serata su Rai 1, lunedì 18 dicembre, torna la coppia di Imma Tataranni, Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, in Napoli milionaria!. Mentre su Canale 5 Gerry Scotti e il suo Io canto genaration sostituisce il Grande Fratello che salta la puntata.

Dopo Natale in Casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì e Filumena Marturano, Rai 1 propone Napoli milionaria!, messa in scena per la prima volta da Eduardo De Filippo al Teatro San Carlo di Napoli nel marzo del 1945. I protagonisti di questo film sono la coppia collaudata e amatissima dal grande pubblico, Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, già moglie e marito nella fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Canale 5 risponde con la semifinale di Io canto genaration, il talent condotto da Gerry Scotti, che vede in sfida soltanto due squadre capitanate da Iva Zanicchi e Fausto Leali che, insieme a Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta duetteranno con i ragazzi rimasti in gara. Mentre su Rai 2 torna Raiduo con Ale & Franz e su Rete 4 Quarta repubblica.

