Fonte: Sabrina Cirillo Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera in "Napoli milionaria"

Lunedì 18 dicembre 2023 in prima serata su Rai 1 va in scena Napoli milionaria! e per l’occasione torna la coppia Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, già marito e moglie nella fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Napoli milionaria!, la trama

Napoli milionaria! è una commedia di Eduardo De Filippo, messa in scena per la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli nel marzo del 1945. La trama è ancora attualissima, perché racconta della potenza del denaro e della sua capacità di corrompere le anime.

A viverla sulla propria pelle sono Gennaro, Amalia Jovine e i loro tre figli. Il primo, ex tranviere, è costretto a fare il finto morto per coprire i traffici della moglie, che si arrangia con la borsa nera in combutta con Errico Settebellizze. Cercano di sopravvivere alla miseria in cui è piombata la città nel suo ultimo anno di guerra. E poi arriva la pace, l’abbondanza delle merci americane, la fame dei napoletani e i soldi, tanti soldi.

Catturato dai tedeschi in ritirata, Gennaro è ormai scomparso dalla vita della moglie che rimane abbagliata da tutta quella ricchezza a portata di mano. Quando poi inaspettatamente Gennaro ritorna, la sua famiglia si è dissolta e “perduta”. Amalia è una donna ricca – in società con Settebellizze, che è innamorato di lei – e tratta con crudeltà spietata chi si rivolge a lei per acquistare beni di prima necessità. Amedeo, il figlio più grande, è diventato un ladro di pneumatici, mentre la figlia maggiore Maria Rosaria è incinta di un soldato americano che l’ha abbandonata.

Sarà l’improvvisa malattia di Rituccia, la figlia più piccola, a costringere tutti a fare i conti con quello che sono diventati. Gennaro inizierà a ricostruire l’identità onesta della sua famiglia, facendo aprire gli occhi ad Amalia perché veda l’inferno in cui è precipitata. Sarà un

percorso lungo e incerto perché, come ha ripetuto inascoltato Gennaro dal giorno del suo ritorno, la guerra non è ancora finita. Prima “ha da passà ‘a nuttata”.

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera di nuovo marito e moglie

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera sono i protagonisti di Napoli milionaria!, quarto appuntamento della collection De Filippo, dopo Natale in Casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì e Filumena Marturano, dove Gallo-Scalera erano sempre marito e moglie. Li ritroviamo dunque in Napoli milionaria! dove rispettivamente interpretano Gennaro Jovine, un tranviere senza più tram e famiglia e Amalia Jovine, una moglie disposta a qualsiasi cosa per i suoi figli. Dunque, Massimiliano e Vanessa sono ormai una coppia di coniugi consolidata e non solo per Imma Tataranni.

Massimiliano Gallo si è detto entusiasta di questo ruolo, in un’intervista all’Ansa: “Durante la pandemia ho visto con mia moglie tutto De Filippo su Raiplay. Napoli milionaria! è una di quelle opere, secondo me, riuscite meglio, anche a livello televisivo. Per me interpretarla è il regalo più bello”. Ovviamente la moglie cui fa riferimento Gallo non è la Scalera, sua dolce metà solo in fiction, ma l’attrice Shalana Santana, sua moglie nella vita reale.

E ha proseguito: “La preparazione per questo personaggio è stato un lavoro molto complicato, perché cerchi di non fare qualcosa di già visto o già sentito, ma ciò ti è difficile per due ragioni: uno perché tutto questo lo abbiamo nel Dna, con Eduardo, Totò, Troisi, con tutti quei suoni che hai interiorizzato nel tempo, e in più, perché attorialmente ti trovi con uno che non sbagliava mai, proponendo soluzioni sempre geniali. Ho cercato di fare un lavoro per personalizzarlo e renderlo mio, senza però distanziarmi troppo da quel linguaggio teatrale, per non cadere in un lavoro astratto rispetto a quello che poi avrei dovuto raccontare”.

Napoli milionaria!, il cast

Oltre a Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, fanno parte del cast: Michele Venitucci che interpreta Errico Settebellizze, un borsaro innamorato di Amalia. Vincenzo Nemolato che è Amedeo: un figlio pulito sporcato dalla guerra. Carolina Rapillo, alias Maria Rosaria, una figlia abbandonata a se stessa. Andrea Solimena, ossia Rituccia, una figlia più piccola che si troverà di fronte alla morte.

Poi troviamo Jacopo Cullin, il Brigadiere Ciappa, un poliziotto che apprezza le recite. Tony Laudadio che interpreta il Ragioniere Spasiano, un uomo ridotto alla miseria dalla borsa nera. Peppe o’ cricco è interpretato da Gennaro Di Biase, un’anima nera per Amedeo. ‘O miezo prèvete ha il volto di Marcello Romolo, un confidente e amico di Gennaro. E infine Donna Peppenella, interpretata da Maria Bolignano, una popolana che ammira Amalia.