Vanessa Scalera sposa (con l’inganno) Massimiliano Gallo

Stasera, 20 dicembre, in prima serata su Rai1 andrà in onda una versione totalmente inedita e pensata per il piccolo schermo di un classico “all’italiana” del Natale, Filumena Marturano.

Il film tv, tratto ovviamente dall’omonima commedia scritta da Eduardo De Filippo nel 1946, vede come protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo che tornano “per fiction” a essere marito e moglie dopo il grande successo della serie tv Imma Tataranni.

Oltre alla coppia ben nota della tv tra gli altri interpreti di questa nuova versione del pièce teatrale del commediografo partenopeo De Filippo, spiccano anche Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Francesco Russo, Giovanni Scotti, Massimiliano Caiazzo.

In prima tv stasera, 20 dicembre, puntuale alle 21,20 su Rai1 andrà in onda una nuova versione (riscritta in esclusiva per il piccolo schermo) della commedia teatrale di Edoardo De Filippo Filumena Marturano.

In questa inedita trasposizione televisiva, gli interpreti dei due iconici protagonisti saranno l’attrice Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo che – anche stavolta – vestiranno il ruolo di marito e moglie dopo il notevole successo avuto in Imma Tataranni, fiction dove i due attori hanno rispettivamente interpretato il sostituto procuratore dall’infallibile memoria, Imma, e suo marito – e antitesi – Pietro De Ruggeri.

Il film tv Filumena Marturano è produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction. A ricoprire il ruolo della ex prostituta al centro della vicenda, Filumena Marturano, sarà la stessa Vanessa Scalera mentre Massimiliano Gallo vestirà i panni di Domenico Soriano, un ricco pasticciere.

Nel film tv, proprio come nell’originale commedia teatrale, Filumena governa gli affari e l’amministrazione della casa in cui convive con Domenico, mentre l’uomo continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane.

Per costringere il pasticcere a sposarla, con l’inganno Filumena si finge in punto di morte ma appena dopo la celebrazione del matrimonio, Domenico scopre il machiavellico piano della donna e chiede l’annullamento. A quel punto a Filumena non resta che rivelare al marito raggirato che uno dei suoi tre figli, cresciuti in segreto, è in realtà proprio di Domenico il quale inizia a vacillare mosso dal desiderio che lo consuma di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue.

Fonte: IPA

Valeria Scalera e Massimiliano Gallo: il ritorno della coppia dei record

Non è certo la prima volta che Valeria Scalera e Massimiliano Gallo recitano nel ruolo di marito e moglie, anche se in Filumena Marturano sarà un inganno della stessa protagonista a unirli in matrimonio.

I due, infatti, sono stati i protagonisti assoluti di Imma Tataranni, fiction procedurale targata Rai che ha avuto con le sue due stagioni all’attivo un enorme successo di pubblico.

Tutto ciò grazie proprio alla bravura degli attori ma anche ai particolari “casi del giorno” che in ogni puntata venivano risolti dalla protagonista, un sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera dall’invidiabile memoria.

Imma Taratanni, che tornerà per una terza stagione le cui riprese inizieranno nel 2023, ha ottenuto il placet del pubblico anche perché il personaggio principale, oltre ad essere una professionista che ha lottato molto per arrivare a essere un procuratore, è anche una madre che si confronta quotidianamente con i problemi della figlia adolescente e ribelle, Valentina, e con il marito Pietro (interpretato da Massimiliano Gallo).