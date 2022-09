“Imma Tataranni 2” spopola, complicati intrecci amorosi

Fonte: IPA Vanessa Scalera e Alessio Lapice

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2 è tornata. Il primo degli ultimi quattro episodi della seconda stagione è andato in onda su Rai1 il 27 settembre in prima serata e ha letteralmente sbancato. Merito della bravura dei suoi protagonisti, a cominciare da Vanessa Scalera (Imma Tataranni) ma anche dai sorprendenti intrecci amorosi che mettono in difficoltà il sostituto procuratore.

Imma Tataranni 2, il debutto di successo

Imma Tataranni 2 dunque spopola e il primo degli ultimi quattro episodi ha incollato al piccolo schermo 4.424.000 spettatori pari al 25.2%, ottenendo il podio di trasmissione più vista della prima serata. Ma nessuno si avvicina in fatto di successo. Il secondo programma più visto è infatti la commedia Tolo Tolo con Checco Zalone, andata in onda su Canale 5, che ha interessato la metà degli spettatori.

Imma Tataranni 2, relazioni proibite

In effetti, la nuova puntata di Imma Tataranni è ricca di colpi di scena. Avevamo lasciato la nostra protagonista in crisi col marito Pietro, interpretato da Massimiliano Gallo, e le cose vanno a peggiorare. Infatti, l’attrazione tra Imma e il fido Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) sembra aver raggiunto il vertice. Il collaboratore del sostituto procuratore si spinge oltre il lecito con un bacio a sorpresa che però non è “contraccambiato”.

Il gesto intimo viene però immortalato in una foto che è prontamente spedita al marito di Imma. Lo scatto getta nella crisi più totale la coppia. Lui ha perso la fiducia nei confronti della moglie e non crede nemmeno alle sue smentite. Tocca direttamente a Calogiuri, che è in procinto di sposarsi e di diventare padre, a salvare la situazione, ma la sua confessione non basta, almeno per il momento, a rimettere insieme la coppia. A rendere ancora più complicata la vicenda ci si mette anche Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso) che ne approfitta per gettare fango su Imma Tataranni e metterle così finalmente i bastoni tra le ruote.

Imma Tataranni 2, si scatena la discussione

Giallo, passione, intrecci sorprendenti sono gli ingredienti del successo di Imma Tataranni 2 e a conferma di ciò i numerosi commenti che la prima puntata ha suscitato sui social, generando un vero e proprio dibattito su questa storia d’amore proibita: “a volte non servono parole dove arrivano gli occhi e gli occhi di Imma guardano così solo Calogiuri”. E ancora: “Lo sguardo che si scambiano mentre lui esce. Imma che solo quando lui è uscito si lascia andare. Scena assolutamente perfetta, grandissimi Scalera e Lapice. La magia che sanno creare tra i loro personaggi è pazzesca, qualcosa di rarissimo da vedere in scena”.

Molti i complimenti per Vanessa Scalera, come si legge su Twitter: “Vanessa Scalera attrice di un altro livello rispetto al panorama televisivo del momento.Basta un suo sguardo, una sua espressione e il personaggio che interpreta diventa reale, autentico. Le emozioni che prova travolgono chi si trova dall’altra parte dello schermo “.