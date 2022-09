“Mina Settembre” e “Imma Tataranni”, cambia il palinsesto: le nuove date

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Mina Settembre 2 e Imma Tataranni 2 sono alcune delle fiction più attese del palinsesto Rai autunnale. Il pubblico non vede l’ora di poter seguire le nuove storie con protagoniste Serena Rossi e Vanessa Scalera. Le elezioni del 25 settembre hanno però cambiato le carte in tavola ma finalmente sono state rese note le date ufficiali. Ecco la trama e anticipazioni dei nuovi episodi.

Mina Settembre 2, quando esce

Mina Settembre 2 ha una data ufficiale, finalmente. L’amata fiction con protagonista Serena Rossi, ispirata ai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni, è stata più volte spostata all’interno del palinsesto Rai. Sappiamo però infine quando andranno in onda le nuove puntate.

I fan dovranno avere pazienza fino a domenica 2 ottobre. Ecco quando la fiction diretta da Tiziana Aristarco torna su Rai 1 in prima serata. Confermato il numero di puntate della prima stagione. Anche stavolta saranno infatti sei e ogni domenica saranno proposti due episodi, per un totale quindi di dodici.

La prima stagione si conclude con la protagonista che scopre come la sua migliore amica, Irene, sia stata l’amante di suo padre. Questo rende il figlio Gianluca suo fratellastro. Come se non bastasse, la sua vita sentimentale la pone dinanzi a un bivio. Da una parte Claudio e dall’altra Domenico. Riaffiorano dei sentimenti nei confronti del primo, al quale potrebbe dare una nuova chance.

A casa deve fare i conti con l’assenza di Olga, che ha deciso di realizzare il suo sogno: una crociera intorno al mondo. Nella seconda stagione però Mina non resta di certo priva di una guida in famiglia. Ecco arrivare zia Rosa (sorella di Olga), interpretata da Marisa Laurito, che dovrebbe restare per “qualche giorno” ma si trattiene per l’intera stagione.

Al consultorio, intanto, la giovane rivede Domenico e, come sempre, ha un certo sussulto al cuore. Questi la coinvolge in un corso di educazione sessuale per alcuni studenti. Tutto ciò sembra unirli sempre più ma ecco un nuovo ostacolo: il giovane è già impegnato.

Imma Tataranni 2, la nuova data

La storia di Imma Tataranni è stata lasciata in sospeso e i fan non vedono l’ora di poter scoprire in che modo si concluderà la vicenda che vede protagonista l’attrice Vanessa Scalera. Un appuntamento decisamente breve, purtroppo, che si completa in appena due puntate, suddivise a loro volta in altrettanti episodi.

Una doppia prima serata su Rai 1 attende gli ammiratori della fiction. Tutto si svolge nella stessa settimana, ovvero martedì 27 e giovedì 29 settembre. L’intero cast della serie è stato confermato, con la regia di Francesco Amato a guidare, oltre alla già citata protagonista, Carlo Buccirosso, Massimiliano Gallo e Alessio Lepice, tra gli altri.

Chi ama i romanzi di Mariolina Venezia sarà felice di sapere a quale volume faranno riferimento i nuovi episodi. Liberamente ispirati a Via del riscatto. L’ultima volta che l’abbiamo vista, Imma si trovava in alto mare per quanto riguarda il suo matrimonio con Pietro.

Questi ha frainteso tutto nel vedere sua moglie al fianco di Ippazio Calogiuri, anche se ciò non vuol dire che lei non si senta tentata dal giovane maresciallo. L’aspetto lavorativo deve però avere la precedenza. Il sostituto procuratore ha infatti le prove per incastrare Saverio Romaniello. Sarà però una dura lotta quella per riuscire ad arrestarlo.