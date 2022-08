“Mina Settembre 2”, l’attrice torna in tv dopo 11 anni ed è così

Fonte: ANSA Serena Rossi e Marisa Laurito in "Mina Settembre 2"

Grande attrice e cabarettista divenuta famosa a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, Marisa Laurito è recentemente scomparsa dai radar televisivi. Ma ora sta per tornare, e lo fa indossando i panni di una delle prossime protagoniste di Mina Settembre 2: la fiction, che nella prima stagione ha ottenuto un successo strepitoso, è infatti pronta a debuttare su Rai1.

Marisa Laurito, il ritorno in tv

Anche se negli ultimi anni si è dedicata un po’ al cinema, Marisa Laurito ha fatto perdere le sue tracce dopo una lunghissima e brillante carriera. Unica eccezione, il doppio evento che l’ha avuta come conduttrice sotto le feste di Natale (due serate strepitose dedicate ad Enrico Caruso e Sergio Bruni). Ma tra poco potremo vederla nuovamente in tutta la sua travolgente simpatia. L’occasione? Il debutto della seconda stagione di Mina Settembre, una delle fiction più amate dal pubblico e ormai attesissima da mesi.

Dopo 11 anni di assenza dal piccolo schermo, la Laurito torna così con un ruolo incredibile entrando a far parte del cast (già ricchissimo) della celebre serie tv targata Rai1. Come new entry, si sa ancora poco del suo personaggio: Marisa interpreterà una vivace e affettuosa zia Rosa, nelle cui vesti sfoggerà una chioma sale e pepe alla quale non ci ha ancora abituati. Accanto a lei, tanti volti famosi della televisione italiana che hanno contribuito a rendere un successo Mina Settembre. Scopriamo qualcosa in più sulla seconda stagione.

Mina Settembre 2, le novità

I primi episodi ci avevano conquistato, tanto che non abbiamo potuto fare a meno di vederli e rivederli: Mina Settembre è riuscita a sbaragliare la concorrenza televisiva persino in replica, durante queste afose serate estive. E a breve tornerà sugli schermi con la seconda stagione, portando con sé tantissime sorprese. L’appuntamento è per domenica 25 settembre 2022, giusto in tempo per inaugurare il palinsesto autunnale di Rai1. Stando alle anticipazioni, saranno ben 12 puntate che ci intratterranno davanti allo schermo, in un turbinio di emozioni.

Confermato il cast principale: la splendida Serena Rossi vestirà ancora una volta i panni della protagonista Gelsomina Settembre, e al suo fianco avrà attori del calibro di Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri e persino Davide Devenuto, suo compagno nella vita reale. Tra le new entry spiccano invece Marisa Laurito e Antonia Liskova, che interpreterà la psicoterapeuta Giulia.

La trama è affascinante e ha già catturato la nostra attenzione: Mina, che sta ancora facendo i conti con una scoperta che le ha cambiato completamente la vita, dovrà affrontare nuovi difficili casi che la terranno impegnata a lungo. Ma è sul fronte sentimentale che si troverà a combattere la battaglia più complicata. Dopo aver messo un po’ di ordine nel proprio cuore, deciderà infatti di dare una seconda chance al suo ex marito cercando di ricostruire il loro matrimonio. Quando però Domenico tornerà in città, tutte le sue certezze crolleranno nuovamente.

Marisa Laurito avrà un ruolo di spicco nella fiction. Interpretando la sorella di Olga, la mamma di Mina, sarà proprio lei a sostituirla quando la donna deciderà di prendersi un periodo di pausa, allontanandosi da tutti i suoi affetti più cari. L’assistente sociale avrà quindi a che fare con zia Rosa, una personalità vulcanica ma in grado di dare alla nipote tutto il suo grandissimo affetto.