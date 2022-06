Palinsesti Rai 2022/2023, tra conferme e novità: cosa vedremo

Palinsesti Rai 2022/2023, torna Alessia Marcuzzi

“Nuovi programmi e nuove forme di comunicazione, per una visione del Paese e dell’azienda che guarda al futuro”. Il palinsesto Rai 2022/2023 è presentato da Carlo Fuortes, Amministratore Delegato, con una panoramica di approfondimento, cinema, cultura, fiction, ma soprattutto con una grande novità della programmazione, che non sarà più suddivisa esclusivamente per reti, ma soprattutto per generi.

Palinsesto Rai 2022/2023: il cambio di direzione

La Direzione della Rai è chiara: svecchiare decisamente il palinsesto, per offrire intrattenimento a tutti. Durante la conferenza di presentazione, abbiamo visto cosa ci attende per la programmazione televisiva: sport, intrattenimento, documentari, con un occhio alla cultura, offerta non solo agli adulti, ma anche ai bambini e ai ragazzi. Con le direzioni di genere, inizia una nuova era: si sta costruendo una nuova Rai, secondo quanto detto da Carlo Fuortes.

“La programmazione Rai che stiamo costruendo è una programmazione nuova, che guarda al futuro. Una nuova organizzazione che vuole essere capace di rispondere a una società in continuo cambiamento. La realtà è sempre più segnata dal digitale e dalla frammentazione dei contenuti, un cambiamento che credo sia paragonabile solo a quello che accadde negli anni ’50 e ’60, quando la Rai interpretò un ruolo importante”.

Palinsesto Rai 2022/2023: cosa vedremo

Abbiamo iniziato scoprendo il Jova Beach Party, in cui potremo osservare il tour estivo tra backstage e cartoline. Ma c’è spazio anche ai giovani di talento con Drap Game, che non è il classico talent a eliminazione. Ovviamente, per Superquark+ è confermata la seconda stagione. E non saremo a corto di fiction da vedere, tutt’altro.

Per quanto riguarda invece lo sport, non mancheranno i mondiali di ciclismo, tennis e il ritorno – finalmente – dell’ambitissima Coppa Davis. “Sembra impossibile riportare questo evento sulle reti Rai, e invece ce l’abbiamo fatta.

Palinsesti Rai 2022/2023: le fiction

Rispetto all’offerta di genere, per la Direzione fiction, hanno voluto proporre qualcosa di innovativo e restituire un nuovo ruolo chiave al cinema. “Vogliamo proporre una serialità di tipo diverso”. Sono presenti tanti prodotti interessanti nella programmazione, come Se mi lasci ti sposo, La fortuna di Laura, Purché finisca bene.

Grande attesa per Mina Settembre 2, Che Dio ci aiuti 7, Rocco Schiavone 5, la docuserie Dottori in corsia 2022, Mare Fuori 3, Il Commissario Ricciardi 2, Le Indagini di Lolita Lobosco, Un passo dal cielo 7, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2, Il Commissario Montalbano (con la versione restaurata) e nuovi episodi per Il Paradiso delle Signore.

Palinsesti Rai 2022/2023: le conferme e le novità del Day-Time

Si confermano per il Day-Time Domenica In che torna con l’energia di Mara Venier. Un grande sì anche per Storie Italiane di Eleonora Daniele, È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone e Alberto Matano con La Vita in Diretta. La chiusura del Day-Time è affidata agli show classici a cui ormai siamo affezionati: Reazione a Catena con Marco Liorni, che continua fino al 30 ottobre, e Flavio Insinna con l’Eredità. Riposizionamento invece per Rai 2, un “canale in crisi di identità”, che punta un all-in su Bella Ma’ di Pierluigi Diaco e Nei tuoi panni di Mia Ceran.

Palinsesti Rai 2022/2023: l’intrattenimento

“L’intrattenimento è una grande lente di ingrandimento per leggere il nostro tempo”. Così Stefano Coletta annuncia le novità dell’intrattenimento per i palinsesti Rai 2022/2023. Iniziamo da Nudi per la vita, che è un docu-reality leggero ma profondo, come ha detto Coletta: due squadre, una al maschile e una al femminile, un format francese. Al docu-reality è presente anche Elisabetta Gregoraci, che torna in Rai. C’è un nuovo format anche per Stefano De Martino: Sing Sing Sing, in cui sono presenti varie squadre che si sfidano sulla musica.

Torna anche Alessia Marcuzzi con Boomerissima, un modo per narrare il presente e il passato, uno scontro tra boomer e Generation Z. Infine, un grande ritorno per Il Collegio, un format a dir poco vincente, in onda dal 27 settembre. Ma le novità non sono finite qui: saranno presenti i Soliti Ignoti con Amadeus, Ballando con le Stelle con Milly Carlucci dall’8 ottobre, Sanremo Giovani 2022 dal 12 dicembre. Si confermano anche Tale e Quale dal 30 settembre, Danza con me 2023 con Roberto Bolle, Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo dal 21 novembre, in onda dal lunedì al venerdì. Infine, grande serata per salutare il 2022 il 31 dicembre insieme ad Amadeus con L’Anno che Verrà.