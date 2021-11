Jovanotti, il suo Jova Beach Party 2022 è energia (e festa) allo stato puro

La vendita dei biglietti del Jova Beach Party 2022 coincide con un altro evento altrettanto importante. Jovanotti ha pubblicato dalla mezzanotte del 19 novembre il nuovo singolo Il Boom. Una canzone essenziale che tratta di ecologia, fantasia e soprattutto che sa di estate. Il cantante annuncia infatti il grande inizio di una nuova stagione di concerti e musica dal vivo.

Jova Beach Pary 2022: la festa musicale itinerante che sa di estate e rock ‘n roll

Da venerdì 19 novembre, sono ufficialmente disponibili i biglietti per il Jova Beach Party 2022. Dopo anni di attesa e di stop forzato al mondo della musica, l’arte torna a riprendersi il suo spazio e il suo pubblico. Jovanotti annuncia infatti con entusiasmo il suo ritorno in scena che partirà il prossimo 2 luglio 2022 a Lignano Sabbiadoro, proseguendo fino a settembre. Spiagge, parchi naturali e persino ippodromi e aeroporti: il tour di Jovanotti sarà una nuova Woodstock.

Per il cantante, il trionfo del Jova Beach Party nel 2019 è stato l’inizio di qualcosa di grande e coinvolgente. Non si era mai visto uno spettacolo così prima d’ora. Gli organizzatori hanno deciso quindi di prendere nota e riproporre una festa musicale itinerante, unica e sorprendente, pensata come una città temporanea che si sposta di continuo.

Non si tratta solo di un concerto estivo, ma di un’esperienza spontanea, unica e totale. La scaletta sarà sempre diversa, pensata al momento, così come gli ospiti improvvisati. Jovanotti sarà da solo e, al tempo stesso, accompagnato dalla sua band per uno spettacolo moderno, innovativo ed emozionante.

Le novità del Jova Beach Party 2022

Un evento di questa portata richiama a sé tantissime persone, fan di Lorenzo e delle feste in spiaggia. Se le scorse edizioni avevano suscitato un certo malcontento da parte di qualcuno che aveva notato tutti i rifiuti e le lattine gettate in spiaggia, senza rispetto, questa volta sarà completamente diverso. Grazie alla collaborazione di Trident Music, WWF e Intesa Sanpaolo, Jova Beach Party 2022 sarà il primo evento musicale che parlerà di ambiente e di rispetto per la natura.

Jovanotti ha infatti aderito all’iniziativa Ri-Party-Amo, in cui si puliranno e recupereranno circa 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali. Saranno coinvolti davvero tutti, dagli studenti a chi desidererà partecipare al concerto. Riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero, saranno queste le parole d’ordine dell’edizione 2022. “Jova Beach Party è una roba da matti, e infatti chi ci viene impazzisce e chi non c’è non lo saprà mai”, ha detto sorridendo Jovanotti.

Organizzazione e date del tour di Jovanotti

Al Jova Beach Party 2022 i palchi saranno ben tre.

Sbam stage: un palco dedicato ai dj e alla club culture, house e in generale musica da ballo in tutte le sue accezioni;

Kontiki stage: una zattera galleggiante al centro della spiaggia con ospiti provenienti da tutta Europa;

Main stage: il palco che ospiterà il concerto serale di Jovanotti, la sua band e i suoi ospiti, con scalette diverse.

Le date del Jova Beach Party 2022 sono le seguenti.