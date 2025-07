Amici, le nozze romantiche di Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera: Jovanotti canta per loro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Un matrimonio romantico e Jovanotti che canta per gli sposi: è accaduto a Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera. L’ex ballerino di Amici ha sposato il compagno con una cerimonia bellissima in Liguria. A festeggiare l’unione anche il cantante che si è esibito durante le nozze, rendendo tutto ancora più magico.

Le nozze romantiche di Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera

Le nozze si sono svolte a Lerici, in Liguria, di fronte ad amici e parenti che hanno celebrato un’unione che dura da tempo. Ex ballerino di Amici di Maria De Filippi (e vincitore del programma nel 2015), Gabriele Esposito è un professionista di alto livello che ha lavorato con Elodie e Madonna.

Andrea Pappalettera è invece Visual Merchandising New Opening ed Event Manager WW di Saint Laurent. Ma è anche il figlio di Sergio Pappalettera, grafico, designer e art director di grandi eventi come l’EXPO di Milano e il Jova Beach Party.

Proprio Jovanotti è stato fra i super ospiti del matrimonio. Il cantante ha dedicato agli sposi la canzone Un mondo a parte che ha eseguito live durante le nozze. Un regalo emozionante e bellissimo, come raccontato da Andrea e Gabriele su Instagram.

I due si erano conosciuti nel 2020, iniziando una storia d’amore bellissima, poi la proposta di matrimonio alle Maldive e infine la cerimonia dove entrambi hanno pronunciato il fatidico “sì”. “Ti ho scelto ogni giorno e ti scelgo adesso – ha detto Gabriele Esposito al marito, nel momento della cerimonia civile -. Sei la mia persona, la mia casa, la mia vita. Sento che sono esattamente dove devo essere, libero di essere quello che sono, anche nelle parti scomode”.

Poi l’esibizione di Jovanotti, canti e balli sino a tarda notte. Romanticissimo il taglio della torta a più piani che si è concluso con un bacio degli sposi.

Chi è Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici

Originario di Torre dell’Annunziata, Gabriele Esposito è stato uno fra i concorrenti più amati di Amici di Maria De Filippi. Ha iniziato a studiare danza quando aveva solamente 6 anni, specializzandosi nel genere hip hop e in seguito, durante l’adolescenza, in danza moderna.

Nel 2015 è stata sua nonna a spingerlo a partecipare al casting per il programma Amici dove, grazie al suo innegabile talento, ha ottenuto da subito un banco nella scuola. Poi la vittoria nella 15esima edizione dello show nella categoria ballo e uno stage prestigioso presso la Ballet Preljocal, importante compagnia di ballo.

In seguito ha preso parte alla 17esima e 18esima edizione del programma Amici, lavorando come ballerino professionista. Nel 2016 è stato scelto da Emma Marrone per ballare sul palco durante il suo tour e ha lavorato con Paolo Bonolis nella trasmissione Music.

Poco dopo è volato in America, per la precisione a Washington, per prendere parte al corpo di ballo nello spettacolo dell’ambasciata italiana. Nel 2019 ha partecipato al film Un’avventura, in seguito è stato assistente del coreografo Ryan Heffington nel progetto Chanel Chance. Nel 2020 è stato scelto da Paco Rabanne per partecipare alla campagna del lancio del profumo One Million