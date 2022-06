“Un passo dal cielo 7” ruba il cast a “Doc-Nelle tue mani” dopo l’addio a Daniele Liotti

Fonte: Ansa Daniele Liotti

Stanno per iniziare le riprese di Un passo dal cielo 7, ma questa stagione vedrà importanti new entry causate dall’addio alla serie di Daniele Liotti che interpretava Francesco Neri ed era arrivato nella quarta stagione a sostituire Terence Hill.

Un passo dal cielo 7, l’addio di Daniele Liotti

Come per Don Matteo che ha visto Raoul Bova prendere il posto di Terence Hill o Che Dio ci aiuti che perderà Suor Angela (Elena Sofia Ricci), così anche Un passo dal cielo perde il suo amatissimo protagonista Daniele Liotti, alias il capo ispettore Francesco Neri che dopo la morte della moglie Emma (Pilar Fogliati) aveva lasciato la forestale per collaborare con il commissario di polizia, Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello). Alla fine della sesta serie però se ne va in Slovenia, sempre in memoria della consorte, lasciando così un vuoto.

Un passo dal cielo 7, Marco Rossetti e gli altri protagonisti

A dir la verità, nessuno prenderà propriamente il posto di Liotti. Protagonista della settima stagione sarà Enrico Ianniello che fin dal 2011, cioè dall’esordio della fiction, interpreta il commissario di polizia napoletano, Vincenzo Nappi, che quindi ha affiancato in tutti questi anni i due comandanti del Corpo forestale, Pietro Thiene, ossia Terence Hill, e appunto Francesco Neri- Daniele Liotti. Tra l’altro, Ianniello debutterà anche alla regia insieme a Laszlo Barbo.

D’altro canto il cast di Un passo dal cielo 7 aveva bisogno di rafforzarsi. A fare il loro ingresso nella serie ambientata sulle Dolomiti, ci sono Marco Rossetti, che abbiamo visto recentemente in Doc-Nelle tue mani, dove prestava il volto a Damiano Cesconi, e Leonardo Pazzagli che ha lavorato tra le altre fiction in Che Dio ci aiuti, Pezzi Unici, Fedeltà.

Confermati nel loro ruolo, Giusy Buscemi (Manuela Nappi), Serena Iansiti (Carolina) e Gianmarco Pozzoli (Huber), il mitico braccio destro di Nappi che è con lui da sempre e lo ha aiutato ad ambientarsi in un luogo molto diverso dalla sua Napoli. Invece Giusy Buscemi sarà promossa a protagonista femminile nella settima stagione. L’attrice ed ex Miss Italia ha partecipato anche alla seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, dove interpreta la psicologa Lucia Ferrari. Dunque, ben due attori della fiction con Luca Argentero si ritrovano sulle montagne di Cortina.

Un passo dal cielo 7, quando iniziano le riprese e quando lo vedremo in tv

L’inizio delle riprese è previsto per fine agosto. Il lavoro sul set dovrebbe durare un mese abbondante, mentre la fiction dovrebbe andare in onda su Rai Uno nella primavera 2023.

Confermato il Cadore e il lago Mosigo, dove si trova la stazione di polizia, come location della fiction. Anche se ci saranno molte più scene girate in altri luoghi del territorio. Potrebbero essere coinvolti anche il Feltrino e la Valbelluna. La casa di produzione Lux Vide ha già effettuato i sopraluoghi nelle location storiche e in quelle nuove.