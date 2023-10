Fonte: Ufficio stampa Mediaset Daniele Liotti in "Anima Gemella"

Daniele Liotti è pronto a lasciarci di nuovo senza fiato nella nuovissima fiction, Anima Gemella, in onda da mercoledì 11 ottobre in prima serata su Canale 5. La serie, che vede tra le protagoniste femminili Chiara Mastalli e la partecipazione di Barbara Bouchet, ha tutti gli ingredienti per tenerci incollate alla tv: fascino, intrecci amorosi, sedute spiritiche e inganni.

Anima gemella, dove e quando vedere la serie

Anima Gemella, la nuova serie, in quattro prime serate (da 100’), realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI. Protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli, per la regia di Francesco Miccichè. Il primo episodio va in onda su Canale 5 in prima serata, mercoledì 11 ottobre. È disponibile anche su Mediaset Infinity, anche con gli extra e i backstage.

Anima Gemella è una storia universale, una favola d’amore che racconta di legami così forti da superare ogni confine, che continuano a guidare il nostro cuore anche quando, all’apparenza, sono stati recisi. Ma la serie è anche un percorso di rinascita per Carlo e Nina. Perché puoi trovare (o ritrovare) l’anima gemella quando meno te lo aspetti…

Anima Gemella, chi interpreta Daniele Liotti

Dopo aver lasciato le Dolomiti di Un passo dal cielo dove interpretava Francesco Neri che in qualche modo aveva sostituito Pietro, alias Terence Hill, ritroviamo Daniele Liotti alle prese con un altro personaggio affascinante, con un passato di dolore e lutto. Protagonista di Anima Gemella, ambientata a Torino, è Carlo (Daniele Liotti), un medico affascinante e di grande talento che non ha ancora superato la morte della moglie Adele (Valentina Corti).

Da medico, Carlo si è tormentato a lungo per non essere stato in grado di salvarla, ma, grazie alla vicinanza di Margherita (Alice Torriani), sua collega all’ospedale e migliore amica di Adele, è riuscito a superare il suo lutto e ha deciso di voltare pagina, chiedendo a Margherita di sposarlo. Ma non appena prende questa decisione, l’arrivo di una nuova donna fa vacillare tutte le sue certezze: si tratta di Nina (Chiara Mastalli), una truffatrice incasinata e generosa che si spaccia per medium grazie al suo grande talento nell’imitare le voci.

Anima Gemella, la trama

I due si incontrano a casa della nonna di Margherita e Tommy (Davide Iacopini), grande amico di Carlo, la contessa Ortensia (Barbara Bouchet), che vuole rievocare lo spirito del marito tramite Nina. Nel corso della finta seduta spiritica organizzata per raggirare la contessa, però, succede qualcosa di strano: Nina va in trance e pronuncia una frase che solo Adele avrebbe potuto dire a Carlo. È veramente lo spirito di Adele che vuole mettersi in contatto con il marito? E per dirgli cosa? O è solo un piano architettato da Nina, insieme alla sua amica Annabella (Alice Mangione), esperta hacker, per truffare anche lui?

È così che Carlo comincia una vera indagine che coinvolgerà anche Nina, ponendosi interrogativi per lui del tutto nuovi: c’è davvero un aldilà? E, soprattutto, c’è un mistero attorno alla morte di Adele?

L’indagine interesserà tutte le persone vicine a Carlo e alla sua defunta moglie e porterà alla luce tanti segreti del passato. Per Carlo e Nina, però, sarà anche un’occasione per guardare dentro sé stessi, per liberarsi del passato e fare spazio a un nuovo presente.

Puntata dopo puntata, ci si avvicina alla verità su cos’è davvero successo a Adele, mentre Carlo e Nina fanno i conti con sensazioni impreviste e intense: Carlo sarà conquistato dalla genuinità di Nina; Nina finirà per essere rapita dalla profondità dei sentimenti che Carlo è in grado di provare per lei.

Tra gli altri personaggi della serie ci sono: Madame Margot (Stefania Rocca), che aiuterà Carlo e Nina a orientarsi nel mondo occulto dello spiritismo, Ruben (Matteo Sintucci), un aspirante cantautore che condivide l’appartamento con Nina e Annabella, e il dottor Melodia (Roberto Accornero), collega di Carlo e Margherita.