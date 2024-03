È la tua anima gemella? Scoprilo con il test Moon Phase Soulmate di TikTok

Su TikTok sono tutti impazziti per il trend che confronta la tua fase lunare con quella di altre persone per scoprire una potenziale compatibilità amorosa o d'amicizia. Vi spieghiamo come funziona e come prendere parte alla tendenza

Fonte: iStock Moon Phase Soulmate

Scommetto che, almeno una volta nella vita, ti sei chiesta se il tuo segno zodiacale combacia con quello del tuo ragazzo o della tua crush. Lo abbiamo fatto tutte. L’ultima tendenza astrologica però non si affida più ai segni zodiacali ma ci fa scoprire se quella persona a cui stiamo pensando è la nostra anima gemella in base alla nostra fase lunare.

Ogni mese, più o meno, la luna attraversa otto cicli; che ultimamente sono diventati oggetto di grande interesse su TikTok. Questo perché, secondo le recenti tendenze, proprio come la posizione del sole nel cielo può aiutarti a prevedere i tratti della tua personalità e persino influenzare gli eventi attuali, la fase in cui si trova la luna in un dato momento – e il ciclo sotto il quale sei nato – ha un’enorme influenza sulla tua vita, sul tuo modo di essere e anche sulla tua anima gemella.

Cos’è il trend Moon Phase Soulmate di TikTok

Su TikTok, le fasi lunari sono diventate popolari poiché raccontano molto su chi siamo e soprattutto possono influenzare le relazioni personali. Il Moon Phase Soulmate trend invita gli utenti dell’app a utilizzare un filtro chiamato appunto “Moon Phase Test” per confrontare le fasi lunari dei loro compleanni con quelli dei loro partner o ex fidanzati.

Questo trend si è esteso oltre le relazioni romantiche, con utenti che confrontano le loro fasi lunari con amici, familiari e persino animali domestici, scatenando una frenesia su TikTok, dove l’hashtag #moonphasetrend ha oltre 800 milioni di visualizzazioni.

Come funziona

Il test per scoprire se tu e il tuo interesse amoroso siete anime gemelle o meno è piuttosto semplice. Devi solo tenere a mente la data del tuo e del suo compleanno, e le rispettive fasi lunari (cioè la fase in cui si trovava la luna il giorno in cui sei nata). ​

Ecco come funziona: trovi il filtro su TikTok, inserisci la tua data di nascita e quella del ragazzo con cui stai, o stavi, uscendo (o di tua sorella, della tua migliore amica o altro). Il filtro mostrerà due fasi lunari per entrambe le date e le allineerà.

L’idea è che le fasi lunari determinino se voi due siete compatibili, basandosi su come le due lune si allineano. Nello specifico, potete considerarvi anime gemelle non quando avete la stessa fase lunare, ma quando le vostre rispettive fasi si combinano per creare una luna piena perfetta.

È un test davvero efficace?

Anche se è diventato un trend virale su TikTok, il test Moon Phase Soulmate non dovrebbe determinare la tua vita amorosa. Gli astrologi concordano infatti che due fasi lunari non corrispondenti non significano che la relazione sia destinata al fallimento.

Può essere però interessante scoprire che livello di compatibilità hai con un partner (o alla persona che ti piace). Ad esempio, se desideri un partner simile a te e che affronti le cose allo stesso modo, potresti magari trovarti meglio con qualcuno nato sotto la stessa fase lunare.

In questo senso, conoscere la tua fase lunare potrebbe aiutarti a comprendere meglio te stessa e il modo in cui percepisci il mondo, e, di conseguenza, conoscere la fase della persona che ti sta accanto potrebbe aiutarti a determinare quanto bene vi sentite insieme.

Ricordatevi però sempre che la compatibilità non è scritta nelle stelle. Per far davvero funzionare una relazione, qualsiasi essa sia, serve molto impegno e dedizione; l’allineamento delle fasi lunari è solo un di più.