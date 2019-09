Capelli, quando tagliarli in base alle fasi lunari

editato in: da

La luna e le sue fasi, da sempre affascinano l’immaginario popolare, e sono in molti a credere che quell’energia misteriosa capace di influenzare le maree sia anche in grado di giocare un ruolo sulle nostre abitudini quotidiane e addirittura sulla nostra bellezza, in particolare su quella dei capelli.

Secondo queste credenze popolari, che legano due oggetti carichi di fascino: la luna e la chioma delle donne, osservare i cambiamenti del satellite della terra, può essere utile per avere successo nel momento in cui decidiamo di rifarci il look con un nuovo taglio di capelli.

Esiste infatti un vero e proprio calendario lunare per capire quando tagliare i capelli, in base allo scopo che ci si prefigge con il taglio.

Secondo la tradizione, il periodo migliore per recarsi dal parrucchiere è il periodo di luna piena, considerato un momento magico e pieno di energie positive. Queste credenze infatti, legano l’influsso della luna e il taglio dei capelli a particolari energie e suggeriscono di cambiare look quando la luna è piena, e di limitarsi invece a sistemare con una spuntatina la chioma, nella fase opposta di luna calante. Tagliare i capelli infatti, oltre a farci sentire più belle, sarebbe un gesto che influirebbe sulla gestione delle nostre energie.

Secondo il calendario lunare dei capelli, inoltre, le fasi del satellite, sono da tenere presenti anche considerando il risultato che ci aspettiamo di ottenere dal taglio.

Se lo scopo del taglio è quello di rendere più forti i capelli e farli ricrescere più velocemente infatti, il momento migliore per farlo sarebbe durante le fasi di luna crescente, ovvero, quando la ‘gobba’ della luna è rivolta verso ovest. Se invece puntate a far durare più a lungo il vostro nuovo look rallentando la crescita troppo veloce dei capelli, secondo la tradizione dovreste andare dal parrucchiere durante le fasi di luna calante. Sempre secondo la tradizione, il taglio di capelli è invece da evitare durante le fasi di luna nuova quando, le energie sono al minimo, e il taglio le ridurrebbe ulteriormente.