Kate Middleton, che cos’è il balletto Princess Shuffle che è virale su TiKTok

Kate Middleton è diventata, suo malgrado, protagonista di un balletto diventato virale su TikTok e ribattezzato Princess Shuffle, grazie a un movimento di piedi davvero esilarante. No, non temete, la Principessa del Galles non si è lanciata alla conquista anche di questo popolare social, ma gli utenti del web, notando un bizzarro gesto che ha compiuto in pubblico oltre un anno fa, hanno deciso di creare un trend per imitarla, e il video di lancio conta ormai quasi due milioni di visualizzazioni.

Kate Middleton, cosa è il Princess Shuffle

Gli utenti di TikTok lo hanno ribattezzato Princess Shuffle (il secondo termine significa letteralmente trascinare) e fa riferimento a un curioso gesto compiuto da Kate Middleton, Principessa del Galles, durante una visita ufficiale. Era l’ormai lontano febbraio 2022 quando, senza il Principe William al suo fianco, si era recata a Copenaghen, per incontrare la Regina Margherita II di Danimarca e sua nuora, Mary Donaldson, presso il Palazzo Reale. Impeccabile come sempre, posando con le due reali per i fotografi, Kate, probabilmente accorgendosi di essere troppo distante da loro, ha letteralmente “trascinato” i suoi piedi lateralmente per accostarsi durante le foto di rito.

Il tutto con un semplice movimento, simile a una danza, non perdendo mai il contatto visivo con i fotografi, non allargando mai le gambe, e restando nella precisa identica posizione iniziale. Kate, probabilmente, avrà pensato che nessuno lo avrebbe mai notato. Questo movimento, però, così inconsueto, pieno di grazia ma molto bizzarro, è diventato virale su TikTok quasi un anno dopo, quando un utente, ripostando il video dell’occasione, lo ha definito, appunto, Princess Shuffle, scatenando l’ilarità generale.

Fonte: IPA

Perché Kate Middleton è diventata virale su TikTok

A quasi un anno di distanza, lo scivolamento dei talloni di Kate Middleton, su un tappeto e persino con i tacchi, è diventato un video virale da quasi due milioni di visualizzazioni, migliaia di commenti, e centinaia di repost su altri profili. Un vero e proprio trend su TikTok, basta digitare Princess Shuffle per trovarlo. Ha conquistato tutti in ogni parte del mondo. Se la domanda principali è stata “perché”, in tanti si sono cimentati a dare una risposta al quesito, spesso ironica, e altri hanno cercato, non sempre con successo, di imitare Kate e il suo balletto.

Sì, perché i balletti, veri o inventati come in questo caso, sono i veri protagonisti di TikTok, e la Principessa non poteva non essere protagonista anche su questo social. E con l’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla alle porte, in un periodo tutt’altro che semplice per la Corona inglese, questo video è una ventata di leggerezza, che alleggerisce il clima teso di queste settimane.

E non dobbiamo dimenticare che i Reali Inglesi sono tra i pochi da sempre attivissimi sui social: la Regina Elisabetta fu la prima Sovrana a lanciare un canale YouTube, e Kate è tra le uniche Principesse/Regine presenti su Instagram. A farle concorrenza ci sono pochissimi nomi di spicco, tra cui Charlene di Monaco e Rania di Giordania, mentre Letizia di Spagna e la Famiglia Reale spagnola non hanno mai avuto un profilo social ufficiale, una scelta insolita nel 2023.