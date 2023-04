Una visita assolutamente a sorpresa, quella di Kate Middleton alla baby bank di Windsor, per la quale ha sfoggiato uno dei capi preferiti del suo guardaroba. La Principessa del Galles ha infatti scelto unReiss - modello Larsson - che ha portato anche in altre occasioni e che ha abbinato a dei pantaloni eleganti e a una t-shirt bianca. Ha completato il look con un paio di décolleté nere a punta, di Boden, da circa 140 euro.