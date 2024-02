Benvenuti nell’era della “TikTok face”, dove la bellezza sintetica appiattisce personalità e carattere

In un mondo fatto da filtri di bellezza, botox, filler e Photoshop siamo circondate da immagini di volti, soprattutto femminili, praticamente perfetti. Conosciamo tutte la “faccia da Instagram”, il modo di dire diffuso per definire l’espressione delle foto online delle donne; tutte uguali con sguardo felino, bocca gonfia e qualche lentiggine sul naso. Ma ora, data la diffusione capillare di TikTok, la “faccia da Instagram” si è evoluta nella “TikTok face”. E questa, purtroppo, non è una buona notizia. Indice La “TikTok face” Bunny pretty e altri animali Girl pretty VS Boy pretty

Perché la “TikTok face” è un problema La “TikTok face” Bunny pretty e altri animali Negli ultimi mesi abbiamo visto svariate, bizzarre, tendenze farsi strada su TikTok. Come ad esempio quella in cui le utenti della piattaforma hanno iniziato ad usare nomi di animali come parole in codice per descrivere il proprio aspetto. Sicuramente, infatti, hai già sentito parlare di ‘bunny pretty,’ ‘cat pretty,’ ‘deer pretty,’ o ‘fox pretty’ (cioè ‘bella come un coniglietto’, ‘bella come un gatto’, ‘bella come un cervo’ o ‘bella come una volpe’).

Come questi termini siano diventati un trend su TikTok non è ancora chiaro, ma probabilmente la tendenza ha avuto origine dall’industria della bellezza coreana. In Corea del Sud, è infatti comune utilizzare aggettivi legati agli animali per descrivere le caratteristiche del viso.

Ogni animale è associato a determinati tratti o caratteristiche del viso. Nello specifico:

Bunny pretty: si riferisce a una persona con un viso piccolo e rotondo e un aspetto carino e innocente.

Cat pretty: si riferisce a una persona con lineamenti taglienti e definiti, come zigomi alti, occhi a mandorla e naso appuntito.

Deer pretty: si riferisce a una persona dall’aspetto delicato e aggraziato.

Fox pretty: si riferisce a una persona con lineamenti affilati e definiti e un aspetto sexy e seducente.

Nessuna di queste categorie viene essere considerata superiore alle altre, ma piuttosto indica il punto di partenza per comprendere come procedere passo dopo passo verso la creazione di un look adatto a un determinato tipo di viso.