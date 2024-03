I giovanissimi, e anche i meno giovani con una passione per TikTok, lo conoscevano già. Ma dopo la puntata di martedì 12 marzo de Le Iene, il suo è nome è diventato noto anche a chi sul più giovane dei social non ci è mai entrato. Parliamo di Leonardo Maini Barbieri, rampollo di “nobili origini” smascherato dalle bestie della tv.

Leonardo Maini Barbieri, un nobile su TikTok

Il suo nome completo, a quanto dice, è Leonardo Glauco Teodorico Ascanio Guidobaldo Filiberto Angelo Maria Gustavo Amedeo Maini Barbieri. La famiglia ha scelto di svaligiare l’anagrafe per conferire solennità ai documenti. Vive una vita sempre uguale a sé stessa, come uscita da un romanzo ottocentesco: colazione nella grande villa di famiglia, spese dai più grandi artigiani del centro e tè delle cinque nel bar più chic, in compagnia delle amiche tutte contesse e duchesse.

Il tutto, pedissequamente raccontato in diretta su TikTok. È sulla famosa app dei balletti che Maini mostra i propri acquisti (tutti carissimi), i ristoranti (tutti stellati) che frequenta e gli outfit da vero damerino d’altri tempi. È grazie a questo stile un po’ retro e parecchio snob che è diventato una star del web. Famoso per massime come: “L’abito non fa il monaco, ma per andare a Monaco serve l’abito”.

Era tutto finto: Maini smascherato da Le Iene

La fama si sa, si accompagna sempre alle critiche e per ogni fan guadagnato c’è un hater pronto all’attacco. E più il lord Maini Barbieri diventata famoso sul web, più crescevano le teorie secondo le quali la ricchezza così (poco nobilmente) ostentata, fosse in realtà una finzione. Farlocche le sue borse e i suoi gioielli affermavano gli esperti. Il re non è nudo, ma ricoperto di firme false.

Tra i suoi delatori più convinti l’esperto di stile Giacomo Attanà, grande amico di Aurora Ramazzotti, anche lui famoso su TikTok grazie a una notevole puzza sotto il naso. Ed è proprio di Attanà che si sono servite Le Iene per smascherare Barbieri.

Il tiktoker rivale, supportato dalla iena Stefano Corti ha iniziato a subissare il giovane presunto nobile di domande, chiedendo di visitare la sua residenza, di fare shopping assieme, di mostrargli l’albero genealogico. Alla fine, Barbieri ha ammesso: “Io mi sono autoincoronato come ha fatto Napoleone. Se mio papà è nobile? No. Ma la gente lo sa”.

E, in fondo, che male c’è. “La gente non mi segue perché indosso cose firmate o meno o perché sono o meno un nobile. Le persone mi seguono perché sono un personaggio”. E ha pure ragione, come se chi usa il suo vero nome e mostra la propria casa non segua anche lui un copione sui social. Sul web si mostra l’immagine di sé che si vorrebbe gli altri avessero, e Leonardo Maini Barbieri sogna di essere visto come un buffo principino dai valori anacronistici.

Le accuse al programma televisivo

E la vicenda non è ancora conclusa. In seguito alla messa in onda della trasmissione, Leonardo Maini Barbieri che, bisogna ammetterlo, ha preso la cosa con una certa sportività, ha tenuto a una precisazione. “L’intervista è stata tagliata e montata secondo loro piacimento” scrive, ed è un po’ come scoprire l’acqua calda. “Sono venuto a sapere che era una cosa concordata, realizzata anche per amicizie interne – insinua il tiktoker – e non m’importa perché la falsità della gente verrà fuori con calma”. Potrebbe dunque attenderci una nuova stagione della soap opera web in costume.