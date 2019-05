Chi è Stefano Corti, la Iena che ha conquistato Bianca Atzei

editato in: da

Nuovo amore per Bianca Atzei. La cantante sarda infatti, dopo un lungo periodo in cui è stata sola, può tornare a sorridere.

Archiviata la storia con Max Biaggi, – un addio molto sofferto – la Atzei sembra aver ritrovato la felicità accanto a Stefano Corti, uno degli inviati de Le Iene. I due sono stati avvistati insieme dai paparazzi per le strade di Milano, dove passeggiavano teneramente mano nella mano. Pochi dubbi, quindi, sulla relazione tra i due, che nelle settimane passate hanno pubblicato numerosi indizi di questa frequentazione, sulle rispettive storie di Instagram. Insomma, Bianca e Stefano, non hanno avuto alcuna intenzione di tenere nascosta questa nuova storia d’amore. Per entrambi, infatti, torna finalmente il sereno, dopo aver chiuso – rispettivamente – due relazioni: lei con il famoso centauro e lui con Veronica Ruggeri, sua collega nel programma satirico di Italia 1.

Fortunatamente, nonostante il passato sentimentale piuttosto tormentato, Bianca Atzei può dire di aver ritrovato la felicità. Tutto merito di Stefano Corti, l’affascinante 34enne milanese, che oramai da qualche anno è un volto noto de Le Iene. A parte questo, di lui si sa davvero ben poco, essendo un uomo particolarmente riservato sulla sua vita privata.

Un passato da animatore di villaggi turistici, una formazione da attore teatrale e poi la partecipazione alla terza edizione di Pechino Express accanto ad Alessandro Onis, suo fedele amico e compagno nel programma di Italia 1. Poi la storia con la collega Veronica Ruggeri, naufragata lo scorso febbraio, come annunciato dalla stessa sul suo profilo Instagram: “Ragazzi, io e Stefano ci siamo divertiti a condividere i piccoli momenti della nostra storia e come avrete notato in queste ultime settimane non succede più! Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine, però sappiamo che ci volete bene e voi sappiate che io e Ste ce ne vorremmo sempre tanto”.

Ma, a quanto pare, Stefano Corti avrebbe avuto un’altra importante relazione nella sua vita, da cui è nato il figlio Gabriele. Il piccolo, nonostante viva con la madre, nei dintorni di Marsiglia, avrebbe però un ottimo rapporto con il padre, che si è sempre dimostrato molto affettuoso nei suoi confronti. Al di là della fine delle relazioni passate, ora Corti sembra aver trovato di nuovo la serenità accanto a Bianca Atzei, la bella cantante di cui la Iena è riuscito a conquistare il cuore.