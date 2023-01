Bianca Atzei mamma, è nato Noa Alexander: l’annuncio con papà Stefano Corti

Fonte: IPA Bianca Atzei è diventata mamma: l'annuncio con Stefano Corti

Uno scatto di coppia, emozionante e che ha il sapore della gioia per una vita che nasce: è quello che hanno scelto di pubblicare sui rispettivi profili social Bianca Atzei e Stefano Corti per annunciare la nascita del loro bimbo: Noa Alexander.

Una gravidanza che i due hanno raccontato attraverso i social ai loro tanti follower, che li hanno seguiti con affetto e che aspettavano con impazienza di sapere la buona notizia.

Bianca Atzei e Stefano Corti genitori, è nato Noa Alexander

Bianca Atzei non ha mai nascosto quello che sarebbe stato il periodo (circa) del parto: parlava di settimane, di giorni. Ma una storia di Stefano Corti, a poche ore dalla nascita di Noa Alexander, ha fatto alzare l’asticella dell’attesa: due borse e parole accompagnate da un cuore: “Eccoci qui, pronti”.

Una manciata di ore dopo l’annuncio più bello, quello la nascita del piccolo: “Finalmente. Noa Alexander. 18/01/2023”. E dai visi dei neo genitori nello scatto traspare tutta l’emozione profonda di un momento che non dimenticheranno mai.

La coppia ha aggiunto alcuni hashtag al messaggio, ma il significato è amore: che sia la parola, scritta in italiano o inglese, o semplicemente il nome del bimbo, quello che conta è il grande sentimento che provano. Un amore immenso che è cresciuto durante questi mesi di gestazione insieme alla pancia e che ora ha visto nascere Noa Alexander, finalmente tra le loro braccia come un dono prezioso.

I volti nell’immagine sono sereni del resto, nonostante tutte le difficoltà o la fatica che un parto può comportanre, alla fine quello che conta davvero è il “premio” finale: il porprio figlio.

E in pochi minuti sono stati in moltissimi a condividere la gioia di mamma e papà con commenti pieni di affetto e di congratulazioni: tanti quelli dei vip, ma tanti anche quelli dei fan.

Bianca Atzei e Stefano Corti, come hanno vissuto la gravidanza

La gravidanza di Noa Alexander è stata vissuta con gioia, ma non sono mancati i momenti difficili. Come quando un mese fa Bianca Atzei è stata ricoverata per problemi di salute. Sono state giornate di paura per entrambi , ma anche per le tante persone che li seguono da tanto affetto.

Proprio per questo hanno cercato di tenere aggiornati tutti tramite le storie Instagram. Poi il ritorno a casa e l’ultimo periodo dedicato all’attesa tra scatti speciali con il pancione in bella vista a video di coppia, come l‘ultimo che vede Stefano Corti alle prese con un pancione finto.

Per Bianca e Stefano la nascita di Noa Alexander arriva dopo un evento doloroso che era accaduto tempo fa: un aborto spontaneo di cui aveva parlato con il cuore in mano sia ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, sia in una lunga lettera affidata a Instagram.

Un figlio desiderato, aspettato con amore, accolto con emozione. Proprio quella che traspare dalla foto condivisa su Instagram. Le stesse sensazioni che in questi mei non hanno nascosto. A partire dall’annuncio della gravidanza: “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore”. Parole che oggi sono una promessa di felicità.