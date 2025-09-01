Bianca Atzei e Stefano Corti in crisi: l’indizio su Instagram

Bianca Atzei e Stefano Corti sono in crisi? Le ipotesi sulla coppia e gli indizi su Instagram.

IPA Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti sono in crisi? Secondo alcune indiscrezioni la coppia starebbe attraversando un momento difficile e ad alimentare i dubbi ci sarebbero alcuni indizi comparsi su Instagram che hanno scatenato i commenti dei followers.

Bianca Atzei e Stefano Corti sono in crisi?

Da sempre affiatati e complici, Stefano Corti e Bianca Atzei non compaiono da tempo insieme su Instagram. Nelle ultime settimane i due sono stati divisi dagli impegni lavorativi: Bianca si è dedicata alla musica, mentre Stefano Corti ha presentato il Radio Yoga Estate su Italia Uno insieme a Rebecca Staffelli. Diversamente a quanto era accaduto in passato però questa volta i due non hanno pubblicato contenuti che raccontavano i momenti di relax e divertimento insieme.

Un dettaglio molto strano, secondo i follower, che potrebbe confermare la presunta crisi fra i due. Sia Stefano che Bianca infatti hanno pubblicato dei contenuti su Instagram senza coinvolgersi a vicenda. La cantante ha postato un video dolcissimo insieme al figlio Noa, di due anni e mezzo, scrivendo: “Il mio canto libero sei tu”.

Stefano Corti ha invece postato uno scatto che lo ritrae in Portogallo, da solo. In tanti hanno commentato le sue foto, parlando anche di una possibile crisi. “Ma Bianca che fine ha fatto?? Non capisco”, ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Me lo chiedo anche io, forse si sono lasciati”.

La storia d’amore di Stefano Corti e Bianca Atzei

Stefano Corti e Bianca Atzei formano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Era il 2018 quando i due si incontrarono per la prima volta ad un concerto di Anna Tatangelo, innamorandosi all’istante. All’epoca la cantante si era da poco lasciata con Max Biaggi e aveva intrapreso l’avventura dell’Isola dei Famosi, conquistando il pubblico con la sua dolcezza.

“Ero appena uscita da L’Isola dei Famosi nel 2018, non avevo voglia di relazioni, per la prima volta stavo bene con me stessa – aveva raccontato la stessa Bianca in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo -. Ci siamo conosciuti al concerto di Anna Tatangelo, da lì ha iniziato a scrivermi e mi ha invitata fuori a cena. Mi ha corteggiata fino allo sfinimento e ho ceduto”.

Nel 2021, Bianca e Stefano avevano vissuto un momento drammatico e doloroso a causa di un aborto. “È stato un trauma e sono sparita dai social. In terapia però mi hanno consigliato di parlarne per sentirmi meno sola. Ho ricevuto tanti messaggi di donne che mi hanno dato forza – aveva rivelato lei, con grande coraggio -. Era l’ultima ecografica per uscire dai mesi di rischio, io e Stefano eravamo pronti a dare questa notizia meravigliosa che poi però si è trasformata in una tragedia”.

Nel gennaio del 2023 la coppia aveva annunciato la nascita di Noa, il loro primo figlio. Una gioia immensa che i due avevano raccontato in numerose interviste, svelando di essersi scoperti ancora più forti e innamorati dopo l’arrivo del piccolo nelle loro vite. “Noa Alexander ci aiuta molto nel nostro rapporto: litighiamo molto meno e da quando ho partorito, Stefano mi chiede un secondo figlio”, aveva rivelato l’artista.