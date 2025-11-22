Bianca Atzei a Verissimo: “Io e Stefano Corti non stiamo più insieme da settembre”

Nel salotto di Verissimo, Bianca Atzei parla per la prima volta della fine dell'amore con Stefano Corti, spiegando perché non stanno più insieme

L’amore si trasforma. Capita che si perda l’equilibrio, quello che sostiene una coppia nei momenti di gioia come in quelli più difficili, ma il lieto fine non è per tutti. Bianca Atzei ha parlato per la prima volta della fine della storia d’amore con Stefano Corti, nel salotto di Verissimo. C’è un velo di tristezza nei suoi occhi, ma anche la consapevolezza di aver preso una decisione condivisa, per il bene di entrambi e del piccolo Noa.

Perché Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati?

Sulla presunta crisi tra Bianca Atzei e Stefano Corti se ne sono dette tante, talvolta insinuando l’ombra di “terzi incomodi”. Il racconto della cantante a Verissimo smentisce ogni voce di corridoio, ma conferma che la storia d’amore con l’inviato de Le Iene è finita.

“È stata una storia d’amore meravigliosa. A un certo punto, quando due strade non si incontrano più e non può essere più bello il raggiungimento di qualcosa di così forte e importante, forse è il caso di riguardarsi e parlarsi. E capire che bisogna prendere due strade diverse. È solo un amore che cambia, che si trasforma. E rimane il bene”, ha spiegato la Atzei ai microfoni di Silvia Toffanin.

Poi, a domanda diretta ha risposto: “Non stiamo più insieme da settembre“. Non c’è una ragione specifica, né un evento alla base della rottura: “Penso che a un certo punto non ci siamo più trovati. Abbiamo perso un po’ di equilibrio e non siamo più andati d’accordo. Abbiamo fatto di tutto, l’impossibile per riparare a qualcosa di veramente bello e importante, perché lo è stato. Abbiamo creato la cosa più bella della nostra vita, che ci terrà uniti per sempre”.

Si sbaglia, si prova a riparare ai propri errori ma alla fine di tutto quel che resta, oltre l’amarezza, è il frutto dell’amore. Nel caso di Bianca e Stefano è il piccolo Noa, figlio nato nel gennaio 2023. “Siamo due persone molto intelligenti. Mio figlio deve avere una mamma sorridente e felice, quindi faccio di tutto per avere un rapporto tranquillo. C’è rispetto reciproco”, ha aggiunto.

Le minacce subite dall’ex compagno, un momento difficile

Che non sia un periodo semplice è chiaro. Se a questo aggiungiamo, però, le minacce subite da Stefano Corti la situazione diventa ancor più triste. Ne aveva parlato lo stesso inviato de Le Iene: “Hanno minacciato me e la mia famiglia. Circa tre settimane fa ho ricevuto questa foto [in cui si vedono Corti con i suoi due figli, ndr] da un numero anonimo su WhatsApp con scritto ‘che bella famiglia’ e tre punti di sospensione. Da qui parte una conversazione dove questa persona mi fa intendere che ci succederà qualcosa di brutto per colpa del mio lavoro a Le Iene“.

Non si trattava di minacce rivolte direttamente a lei, ma che hanno avuto un impatto decisivo sulla loro famiglia. Giorni “pesanti”, come lei stessa li ha definiti, segnati dalla paura. Un’emozione che l’ha spinta a lasciare per un periodo il piccolo Noa in Sardegna dai nonni, “per tenerlo più al sicuro possibile”.

