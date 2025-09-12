Bianca Atzei e Stefano Corti, nessuna crisi: “Siamo stati minacciati”

L'inviato de Le Iene ha raccontato sui social di essere stato minacciato insieme alla cantante e ai suoi due figli

IPA Bianca Atzei e Stefano Corti

Altro che crisi e separazione in vista, quello che è accaduto a Bianca Atzei e Stefano Corti è decisamente più grave. La coppia, insieme ai loro figli, è stata minacciata. Da qui la scelta di non comparire più insieme sui social e di ridurre all’osso le varie condivisioni. Un modo per proteggersi dopo le intimidazioni di uno stalker, la cui identità è purtroppo ancora avvolta nel mistero.

Minacce e non solo, cosa è successo a Bianca Atzei e Stefano Corti

A raccontare il complicato momento sui social è stato Stefano Corti, noto principalmente per il suo lavoro di inviato a Le Iene. Con un video pubblicato su Instagram ha denunciato un grave fatto di violazione della privacy e sicurezza che ha coinvolto la sua famiglia e i suoi due figli.

“Hanno minacciato me e la mia famiglia. Circa tre settimane fa ho ricevuto questa foto (raffigura Corti con i suoi due figli; ndr) da un numero anonimo su Whatsapp con scritto ‘che bella famiglia’ e tre punti di sospensione. Da qui parte è una conversazione dove questa persona mi fa intendere che ci succederà qualcosa di brutto per colpa del mio lavoro alle Iene”.

E ancora: “Oltre a minacciare miei figli che è una cosa gravissima mi manda le visure di casa mia di Bianca (Atzei, ndr) facendomi capire chissà dove abito e quali sono i miei spostamenti. In dieci anni di lavoro qui alle Iene non mi era mai successa una cosa del genere e ovviamente un conto è prendersela con me, un conto è mettere in mezzo la mia famiglia”.

Infine: “Questo è veramente un comportamento da infami, non c ‘è un ‘altra parola per descrivere una cosa del genere. Questa cosa non vi nascondo che mi preoccupa molto, ovviamente perché non sono sempre insieme a Bianca, Noah e a Gabriele. Sappi che farò di tutto per scoprire chi sei. Vi lascio mi seguito tutta la chat e giudicate un po’ voi”.

Bianca Atzei e Stefano Corti non si sono lasciati

Per il momento Bianca Atzei non ha rilasciato alcun commento. Stefano Corti ha però lasciato chiaramente intendere che non c’è alcuna rottura all’orizzonte con la cantante. Nel video di denuncia, l’inviato parla di famiglia, rimarcando che Bianca è ancora la sua compagna e che vivono insieme.

Molto probabilmente i due hanno scelto di non apparire più insieme per non fornire allo stalker ulteriori dettagli sulla loro vita privata. Bianca e Corti si amano dal 2019 e nel 2023 sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander. Stefano è anche padre di Gabriele, nato da un precedente rapporto.

“Non avevo voglia di relazioni, per la prima volta stavo bene con me stessa. Ci siamo conosciuti al concerto di Anna Tatangelo, da lì ha iniziato a scrivermi e mi ha invitata fuori a cena. Mi ha corteggiata fino allo sfinimento e ho ceduto”, ha raccontato lei in un’intervista.

In passato l’Atzei non ha nascosto di sognare il matrimonio con il suo compagno ma negli ultimi mesi ha cambiato idea. Lo scorso dicembre ha infatti ammesso: “Al matrimonio non ci penso più. Oggi sono felice, non mi manca più niente. Magari, ne riparleremo se sarà Noa a chiederlo”.