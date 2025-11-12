“Bianca Atzei in crisi con Stefano Corti”, le parole della cantante su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Dopo le voci di una crisi con Stefano Corti, Bianca Atzei si racconta su Instagram e svela come sta. Da tempo ormai si parla di un addio fra l’inviato de Le Iene e la cantante, che si sarebbero separati dopo sei anni d’amore.

Bianca Atzei rompe il silenzio dopo le voci di crisi con Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti non hanno mai commentato le indiscrezioni riguardo la loro separazione. La cantante però in questi giorni ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram, svelando come sta in questo periodo della sua esistenza.

L’artista non si è tirata indietro e ha riposto ai quesiti dei fan, raccontando come sta vivendo questa fase di vita, senza però offrire molti dettagli. “È un periodo intenso – ha svelato -, mi lascio trasportare dalla musica, sto scrivendo tanto, mi sto dedicando completamente a ciò che più amo e mi fa stare bene”.

“Cosa diresti alla Bianca di dieci anni fa?”, le ha chiesto qualcuno e lei ha replicato: “Di non avere paura di cambiare, di cadere e ricominciare, perché gli ostacoli poi diventeranno forza. Che le ferite si chiuderanno e la musica la salverà ogni volta”.

Bianca Atzei ha poi spiegato che la sua forza, di fronte ad ogni difficoltà, resta il figlio Noa, nato proprio dalla relazione con Corti. “Noa è la mia forza e io la sua – ha detto -. Tutto trova un senso con lui. È la mia ispirazione in tutto e avrà sempre una mamma forte”.

Bianca Atzei e Stefano Corti, dall’amore all’addio

Bianca Atzei e Stefano Corti si erano conosciuti nel 2018 ad un concerto di Anna Tatangelo. All’epoca la cantante era reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi e dall’addio a Max Biaggi.

Poi il colpo di fulmine con l’inviato de Le Iene e un amore travolgente, arrivato all’improvviso. “Stefano ha iniziato a provarci spudoratamente con me, mi ha preso la mano – aveva svelato lei in un’intervista rilasciata a Verissimo, ricordando quel primo incontro -. Poi siamo andati via dal concerto e fino alle 4-5 del mattino mi ha scritto centinaia di messaggi, a un certo punto pensavo fosse tutto uno scherzo”.

Poi la crisi che, secondo alcuni, sarebbe stata causata dall’ingresso in scena di un’altra persona. Secondo quanto svelato da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, sarebbe stato Corti ad allontanarsi dalla compagna, causando la fine della storia d’amore.

“Bianca ha detto che non è un momento facile, ha confermato l’indiscrezione della rottura – aveva confessato qualche tempo fa a Caterina Balivo -. Mai sfiorati dall’ombra della crisi, ma sembra che ci sia di mezzo anche una terza incomoda che Stefano avrebbe conosciuto sul luogo del lavoro”.

Indiscrezioni che non sono mai state commentate da Bianca Atzei che ora, con le sue parole, sembra in qualche modo confermare l’addio con Corti. A pesare sulla rottura, forse, anche l’incubo di uno stalker che, come aveva svelato coraggiosamente l’inviato de Le Iene, da tempo perseguitava la famiglia, minando la serenità di tutti.

