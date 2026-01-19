Bianca Atzei, il compleanno del figlio senza Stefano Corti: le sue parole

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Bianca Atzei festeggia i 3 anni del figlio Noah senza Stefano Corti, confermando la separazione dall’inviato de Le Iene. Si tratta del primo compleanno del piccolo da separati, un momento delicato che Bianca ha deciso di vivere regalando al figlio una festa speciale.

Bianca Atzei, il compleanno di Noah senza Stefano Corti

Su Instagram, Bianca Atzei ha pubblicato alcune foto che raccontano la festa di compleanno di Noah che ha compiuto 3 anni. Negli scatti mamma e figlio sorridono insieme fra palloncini a forma di animali e tanti regali.

“I 3 anni più importanti della mia vita – ha scritto Bianca -. Tanti auguri amore della mamma. Ti amo sopra ogni cosa. Sei la mia luce”.

Poco dopo anche Stefano Corti ha organizzato una festa per il suo bambino. Noah e il papà hanno festeggiato in casa con tanti palloncini colorati e un pacco regalo gigante.

“Noa, sono già passati 3 anni – si legge nella didascalia che ritrae l’inviato de Le Iene con il figlio -. Tre anni da quando hai stravolto le nostre vite con un sorriso, una manina stretta al dito e mille nuove paure mescolate a un amore infinito. Amore mio, a volte ti guardo e mi chiedo se sto facendo bene il mio lavoro da genitore. Vorrei tanto poterti dire con certezza “sì”, ma la verità è che non lo so ancora. Forse sarai tu, un giorno, a darmi la risposta”.

“Quello che so è che ci sto mettendo tutto il cuore, anche quando sbaglio – si legge ancora -. Ricordati sempre che anche i grandi sbagliano tanto, anche se poi fanno quelli che sanno sempre cosa è giusto dire o fare. Cresciamo insieme, giorno dopo giorno, imparando l’uno dall’altro. Stai crescendo troppo in fretta… e come se non bastasse tuo fratello quest’anno fa la maturità! Più vi guardo e più mi fate sentire incredibilmente vecchio, anche se ho solo poco più di 39 anni (quaranta non riesco ancora nemmeno a pronunciarlo)”.

“Ti auguro di restare bambino il più a lungo possibile – ha concluso Corti -, di conservare quella luce negli occhi, quella curiosità pura e quel cuore leggero. Ti auguro di crescere circondato da tanto amore, di sentirti sempre al sicuro e libero di essere te stesso. Io sarò qui, sempre. A fare del mio meglio”.

L’addio fra Bianca Atzei e Stefano Corti

La storia d’amore fra Bianca Atzei e Stefano Corti è terminata senza clamore o dichiarazioni pubbliche. Un addio silenzioso, fatto soprattutto per proteggere Noah, primogenito della coppia.

I due si erano incontrati nel 2018, poco dopo l’esperienza della cantante all’Isola dei Famosi. Poi nel 2023 l’arrivo di Noah, infine la crisi e la conferma della rottura, arrivata durante un’intervista rilasciata da Bianca Atzei a Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin la cantante aveva rivelato di aver messo fine alla relazione, ma di aver scelto di mantenere il legame con Corti, proprio per proteggere Noah.

“A un certo punto non ci siamo più trovati, abbiamo perso un po’ l’equilibrio e non siamo più andati d’accordo – aveva spiegato -. Abbiamo fatto di tutto per riparare qualcosa di bello e importante che c’era tra di noi. Abbiamo creato la cosa più bella della nostra vita che ci terrà uniti e legati per sempre”.