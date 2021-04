Bianca Atzei, tra vecchi e nuovi amori: la vita insieme a Stefano Corti

editato in: da

Bianca Atzei e Jonathan: verità e segreti del loro legame

Se con la sua splendida voce non ha avuto alcuna difficoltà nel conquistare milioni di persone, in amore ha dovuto affrontare sfide ardue: Bianca Atzei è ora felice accanto al suo compagno Stefano Corti, che la accompagna in quello che è a tutti gli effetti un nuovo capitolo della sua vita.

Bianca è una talentuosa cantante, amatissima da tutti i suoi fan. Nel suo passato si celano sfide difficilissime, come quella contro i disturbi alimentari, che ha sempre combattuto con grande grinta. E anche sul fronte sentimentale ha dovuto più volte stringere i denti, rialzandosi per andare avanti. La Atzei ha avuto una splendida storia d’amore con Max Biaggi, ex campione di MotoGp che ha conosciuto nel 2015, durante una cena con alcuni amici comuni. Lui ha iniziato a corteggiarla, rimasto letteralmente folgorato dalla sua bellezza e dalla sua personalità.

Tuttavia, Bianca non ha saputo lasciarsi subito andare. Ferita da una precedente relazione, non era sicura di potersi fidare nuovamente. Eppure, l’ex motociclista è infine riuscito a farla capitolare: “Sono innamorata, Max mi ha ridato sicurezza dopo una storia tormentata” – aveva dichiarato la cantante in una vecchia intervista. Poi, il drammatico incidente. Biaggi è stato coinvolto in una terribile caduta durante alcune prove in pista, ha trascorso diversi giorni in terapia intensiva ed è rimasto ricoverato per settimane. La Atzei è sempre stata al suo fianco, e il loro amore sembrava poterne uscito ancora più forte.

Invece, poco dopo essersi ripreso, Max Biaggi ha lasciato Bianca. Con grande dolore, l’artista ha così dovuto voltare pagina. Forse anche per dimenticare ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi, dove ha stretto una bella amicizia con Jonathan Kashanian. Proprio con lui ha avuto un legame molto particolare, di cui si è tanto chiacchierato. Un legame che lo stesso Jonathan ha confermato, pur senza parlare esplicitamente di Bianca. Qualsiasi fosse il loro rapporto, nel corso del tempo si è però raffreddato.

Infine, la Atzei ha conosciuto Stefano Corti, storico inviato de Le Iene, ed è scoccata la scintilla. Al suo fianco, lei ha ritrovato la serenità: “Tra tutte le paure, le ansie e le incertezze di questo periodo, tu sei la mia unica e vera certezza” – ha scritto la cantante su Instagram, dedicando romantiche parole al suo fidanzato per festeggiare il loro secondo anniversario insieme. Una dolcissima dichiarazione d’amore.

“Sapere che ci sei mi aiuta a crescere, a pensare sempre in grande” – ha invece ribattuto lui – “Anche nei momenti più difficili cerco sempre di pensare che ne arriveranno di migliori perché lo devo anche a te. Te che sei la mia compagna di vita”. Un amore forte, che sembra consolidarsi giorno dopo giorno. Tanto che Bianca e Stefano stanno iniziando a pensare ad un bambino. La cantante, in un breve siparietto comico, ha rivelato al suo compagno di essere pronta per un figlio. Ma non si tratta solamente di uno sketch: “L’idea c’è eccome, ma lui rimane sempre lo stesso” – ha spiegato la Atzei.