acasadi Max Biaggi e Bianca Atzei a Montecarlo: quando i due facevano coppia

Una vista da sogno sulla costa del Principato di Monaco, una casa luminosa e accogliente, dove trascorrere giornate di relax e tempo con i propri cari: Max Biaggi da diversi anni vive in un’abitazione elegante e che “sa di casa” al primo sguardo.

I colori chiari rendono l’ambiente particolarmente luminoso, l’ex pilota ha scelto pavimenti in parquet e pareti color crema, mentre alcuni dettagli ravvivano le stanze e regalano quel tocco di carattere che non deve mai mancare.

Classe 1971, Biaggi è un ex pilota motociclistico di altissimo livello. Dal 1992 ha scelto di vivere fuori dall’Italia, nel Principato di Monaco, e in passato ha convissuto proprio nella sua attuale abitazione con la ex compagna, la cantante Bianca Atzei.

Max Biaggi, colori chiari e luminosa: la casa dell’ex campione

Nessun eccesso, ma una casa di carattere: semplice, elegante ed essenziale. Ma non per questo monotona: Max Biaggi da tanti anni vive nel Principato di Monaco, in un appartamento dotato di una bella vista e di spazi luminosi e grandi. A colpire è la scelta cromatica che è stata fatta per gli ambienti, a dominare sono i colori più chiari e, in particolare, il crema che dona all’ambiente una grande luminosità.

Pavimenti in legno, pareti che sembrano quasi del medesimo colore e dettagli che fanno la differenza. Come lo spazioso divano, completo di pouf con grandi cuscini colorati. Posizionato di fronte a una parete attrezzata, in cui spicca una grande televisione posta al centro e circondata da mensole con alcune suppellettili. Alle pareti, invece, si notano cornici argentate.

Un’altra stanza interessante è la cucina, anche questa arredata nei toni del legno chiaro naturale.

Il terrazzo con la vista pazzesca

Uno degli elementi più belli della casa di Max Biaggi è il terrazzo, ampio e con una vista impareggiabile sul mare del Principato di Monaco. Da lì si può godere di tramonti senza pari e di scorci mozzafiato, inoltre è molto ampio per cui nelle giornate più calde si può anche stare all’aperto, magari per prendere un po’ di sole.

E, ogni tanto, l’ex pilota mostra qualche dettaglio della meraviglia che si gode dalla sua abitazione, grazie a video e foto che pubblica sul proprio profilo Instagram.

La camera da letto elegante ed essenziale

Come il resto della casa, anche la camera da letto è essenziale: un ampio letto matrimoniale con testiera morbida e bianca. Sopra si nota un grande quadro colorato, nei toni caldi del giallo e dell’arancione, mentre su una parete laterale è stato posizionato un grande specchio circolare, anche questo – come molti altri dettagli della casa – argentato.

Il risultato è che la casa di Max Biaggi è un’abitazione arredata con gusto, dotata di ampi spazi, molto luminosa e accogliente. La scelta del pavimento in legno rende l’ambiente caldo, così come il mobilio che è un perfetto mix and match di elementi dalle linee semplici e tocchi di carattere. A spiccare in maniera particolare sono l’uso dell’argento e i colori che fanno capolino grazie a dettagli sapientemente posizionati nelle stanze.

Ciliegina sulla torta la vista unica che abbraccia il mare e regala scorci da favola.