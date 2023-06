Max Biaggi, chi è la nuova fidanzata che ha 29 anni meno di lui

Fonte: IPA Max Biaggi

Archiviate le vittorie in pista, Max Biaggi continua invece a dimostrarsi un campione in campo sentimentale. L’ex pilota GP si è sempre accompagnato a donne bellissime, e pare deciso a proseguire nella stessa direzione: solo qualche giorno fa, infatti, è stato paparazzato a Formentera in compagnia di una ragazza mora.

La fortunata in questione si chiama Virginia De Masi, ed ha 23 anni, ovvero quasi 30 in meno del 52enne Biaggi. Ma, come si suol dire, “l’amore non ha età”. E a giudicare dagli scatti che ritraggono i due complici e innamorati, non si può che confermare la veridicità del proverbio. Scopriamo di più sulla nuova fiamma del campione.

La vacanza d’amore di Max

Archiviata da qualche mese la relazione con la storica fidanzata Francesca Semenza, Max Biaggi pare aver trovato un nuovo amore. L’ex pilota GP è infatti volato a Formentera per concedersi qualche giorno di relax tra sole e mare in dolce compagnia. Gli scatti del settimanale Chi lo ritraggono infatti sorridente e affettuoso con la 23enne Virginia De Masi: una storia nata da poco, ma che sembra procedere a gonfie vele.

Max non perde d’occhio Virginia, fasciata in uno splendido bikini di colore blu. I due si divertono tra le onde, si tuffano e si concedono tenere effusioni nonostante la presenza dei paparazzi. E, a quanto pare, la serata sarebbe proseguita con una cena romantica in uno dei ristoranti più rinomati dell’isola.

Chi è Virginia De Masi, la nuova fiamma di Max Biaggi

Virginia De Masi è balzata agli onori della cronaca rosa grazie agli scatti in compagnia di Max Biaggi, ma il suo nome non è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. Nata a Napoli 23 anni fa, Virginia è infatti una ballerina, ed ha una sorella gemella che svolge la sua stessa professione.

Stando a Chi, la ragazza ha sempre sognato di danzare sulle punte, e anche sugli uomini pare avere le idee molto chiare: “Cerco un uomo di carattere e di cultura che abbia gli attributi” avrebbe dichiarato in un’intervista di qualche anno fa. Chissà che non abbia trovato nell’ex pilota proprio quello che stava cercando.

Tutte le donne del ‘Corsaro’

Oltre che per i successi in pista, Max Biaggi ha sempre fatto parlare di sé per le celebri donne a cui si è accompagnato. L’ultima in ordine di tempo è stata la modella Francesca Semenza, dalla quale si è separato senza clamore dopo 5 anni di amore. In molti ricorderanno anche la relazione con Bianca Atzei, che in più occasioni ha pubblicamente parlato della dolorosa separazione con il ‘Corsaro’.

La storia più lunga, durata ben 12 anni, rimane tuttavia quella con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, dalla quale ha avuto i due figli Ines Angelica e Alexander Leon. Tra il 1998 e il 2000, invece, l’ex rivale di Valentino Rossi ha fatto coppia fissa con Anna Falchi. Nella lista dei presunti flirt del centauro figurano anche i nomi delle top model Naomi Campbell e Claudia Schiffer, ma lui, da vero gentiluomo, non ha mai fornito dettagli sulle liaison, preferendo concentrarsi sulle due ruote.