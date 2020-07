Francesca Semenza, la donna che ha fatto innamorare Max Biaggi

Non passa certo inosservata, Francesca Semenza. La bellissima modella e attrice ha un viso incantevole e uno sguardo che colpisce il cuore. E in particolare è riuscita a fare breccia in quello di una persona molto speciale: il pilota motociclistico e campione del mondo Max Biaggi.