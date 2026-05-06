Chi è Dariya Derkach, la nuova (presunta) fiamma di Luca Bizzarri

ANSA La campionessa di salto triplo Dariya Derkach

Dariya Derkach è una donna che ha fatto del “volo” la sua ragione di vita, diventando una delle punte di diamante dell’atletica leggera italiana. Protagonista assoluta del salto triplo, Derkach è una campionessa di salto triplo ed ex lunghista che ha saputo conquistare tutti con la sua eleganza in pedana e con una riservatezza che, oggi, è stata scalfita da un unico gossip: la presunta relazione con Luca Bizzarri.

Dall’Ucraina alla Nazionale italiana

Classe 1993, Dariya Derkach è nata a Vinnitsa, in Ucraina, in una famiglia dove lo sport era il pane quotidiano. Il padre Serhiy Derkach era un decatleta, mentre la madre Oksana era una specialista del triplo. Insieme ai genitori è arrivata in Italia a soli 9 anni, stabilendosi a Pagani, in Campania, ma purtroppo non tutto è filato liscio come sperava.

Burocrazia e inutili lungaggini le hanno impedito di ottenere presto la cittadinanza italiana, tanto da non poter indossare la maglia della Nazionale azzurra per anni. Ci è riuscita soltanto nel 2013, quando ha compiuto 20 anni, ma da quel momento non ha fatto altro che recuperare il tempo perduto.

La sua ascesa è stata inarrestabile, portandola a collezionare ben 14 titoli italiani assoluti, toccando l’apice con l’ottavo posto alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, risultato che l’ha consacrata definitivamente nell’élite mondiale della sua specialità.

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L’infortunio e la rinascita

Come spesso accade agli atleti, c’è un momento in cui sembra che tutto crolli. Anche Dariya Derkach ha dovuto affrontare un periodo difficile, a causa di un infortunio che nel 2025 le ha causato gravi problemi a entrambi i tendini d’Achille.

La campionessa di salto triplo ha dovuto affrontare tre delicati interventi chirurgici dall’estate di quello stesso anno in poi, con l’incognita più dura da affrontare: sarebbe potuta tornare in pedana, oppure avrebbe dovuto dire per sempre addio alla sua carriera

A discapito di una situazione tanto tragica, con una forza d’animo straordinaria e dopo un lungo percorso di riabilitazione, Derkach è tornata ad allenarsi all’inizio del 2026, arrivando persino a saltare la barriera dei 14 metri agli Assoluti indoor di Ancona e dichiarando di aver finalmente ritrovato il piacere di gareggiare senza dolore, vivendo l’atletica come il suo “parco giochi” personale.

Il presunto amore con Luca Bizzarri

Dariya Derkach è una giovane donna colta e dinamica. Parla diverse lingue, ama viaggiare, coltiva passioni come quella per le moto e il mare. È un’atleta dalle molte qualità che, però, si è sempre ben tenuta lontana dal mondo del gossip.

Almeno fino al 2026 quando, dopo l’indicrezione lanciata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, si è vociferato di una presunta relazione con il comico genovese Luca Bizzarri.

“‘Non ho figli, non ho una compagna, non ho una famiglia, aveva dichiarato un anno fa in un’intervista Luca Bizzarri – scrive Candela -. Impegnatissimo in teatro, al cinema, in tv e anche con un podcast. Da sempre riservato sulla sua vita privata, fatta eccezione per la storia con l’ex velina Ludovica Frasca. Da qualche tempo Luca Bizzarri, 54 anni, ha iniziato una frequentazione con l’atleta Dariya Derkash, 33 anni. La campionessa di salto triplo è nata in Ucraina ma fin da piccolissima si è trasferita con la famiglia in provincia di Salerno e dal 2013 è diventata cittadina italiana debuttando con la maglia azzurra”.