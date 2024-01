Max Biaggi è tornato nello studio di Verissimo dopo ben sette anni e ha parlato della ex compagna Eleonora Pedron, spendendo per lei splendide parole

Dopo ben sette anni, Max Biaggi è tornato nello studio di Verissimo per un’intima intervista con Silvia Toffanin. L’ex pilota che sulla moto ha compiuto imprese rimaste nella storia ha ammesso di essere single per scelta, ma è stato inevitabile tornare a parlare di Eleonora Pedron. Con la conduttrice ed ex Miss Italia ha vissuto un amore lungo e intenso, purtroppo senza lieto fine ma che ha lasciato un segno indelebile nel suo cuore. E con lei, anche a distanza di tanti anni, continua ad avere un rapporto bellissimo, che hanno costruito con non poche difficoltà per i bene dei due figli.

Max Biaggi, il rapporto con Eleonora Pedron dopo fine dell’amore

“Lei è sempre presente”, ha ammesso senza mezzi termini ai microfoni di Silvia Toffanin. Max Biaggi ed Eleonora Pedron sono stati per ben 12 anni una delle coppie più belle tra quelle “celebri” qui in Italia, come ha ricordato la stessa conduttrice a Verissimo, e vedere finire un amore tanto lungo e intenso non è stato certamente piacevole.

Non lo è stato per i fan, ma specialmente per la coppia che, nonostante tutto, è riuscita a costruire un rapporto equilibrato per il bene dei due figli Inés Angelica e Leon Alexandre. “Il 50% del mio cuore sarà sempre per lei”, aveva detto l’ex pilota di motociclismo in un’intervista al Corriere della Sera, concetto che ha ribadito a gran voce e con la consapevolezza di aver vissuto, oltre che perduto, qualcosa di importante.

“Secondo me ci sono uomini che hanno un vissuto simile ma non hanno la voglia o il coraggio di ammetterlo – ha spiegato -. Io questa cosa la sento. Abbiamo messo alla luce due fantastici bambini e questo è per sempre. (…) Per i bambini abbiamo un bellissimo rapporto, non gli facciamo mancare niente. Eleonora è una mamma bravissima”. Non è stato semplice all’inizio ma l’amore per i figli li ha spinti a mettercela tutta: “All’inizio della fine è stato complicato ma c’era da aspettarselo, però dopo un giusto tempo abbiamo capito cosa era importante, quali erano le priorità e ci siamo adoperati per far funzionare questo nucleo familiare. Uniti per i bambini“.

Perché Eleonora Pedron e Max Biaggi si sono lasciati

Nonostante la notorietà di entrambi, Max Biaggi ed Eleonora Pedron hanno sempre cercato di vivere la loro storia d’amore al riparo dal gossip. Ma, inevitabilmente, quando la coppia si è separata la notizia ha fatto scalpore.

“Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio – aveva raccontato l’ex Miss Italia in un’intervista al settimanale Oggi -. (…) Quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto“. E in quell’occasione, come ribadito a Verissimo, aveva anche confermato la profonda stima nei confronti dell’ex compagno nel ruolo di padre: “Max Biaggi è un bravo padre e, da sportivo, tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti”.

L’amore finisce, talvolta semplicemente si trasforma. Cosa necessaria per il bene dei figli che dovrebbero sempre avere la priorità su tutto. Specialmente sulle questioni “da adulti”.