Fonte: IPA Virginia Raffaele e Checco Zalone, nuovo amore?

Se fosse vera, sarebbe l’unica notizia in grado di distogliere davvero l’attenzione dal divorzio da Chiara Ferragni e Fedez. Forse potrebbe persino distrarci un momento dalle cospirazioni riguardanti la scomparsa di Kate Middleton. Fabrizio Corona arriva all’improvviso con uno scoop di quelli che passano agli annali: Checco Zalone ha lasciato la compagna storica e ha iniziato, ormai da mesi, un’intensa storia d’amore con Virginia Raffaele.

Checco Zalone e Virginia Raffaele: è amore?

“Checco Zalone ha comprato una casa a Roma, i cui lavori di ristrutturazione stanno per essere ultimati” scrive il team di Fabrizio Corona sulla testata Dilinger News. Affermando che la scelta di una residenza nella capitale non sia dovuta a motivi lavorativi ma a un amore tutto nuovo.

“Il cuore dell’uomo che da anni fa ridere l’Italia intera è occupato – prosegue il sito web di gossip – dall’imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele”. Corona prosegue raccontando che i due hanno tentato di tenere nascosta la relazione, ma che i suoi paparazzi hanno scoperto che la coppia si incontrava di nascosto ogni volta che Zalone arrivava da Bari a Roma (e pare ultimamente succedesse sempre più spesso).

La notizia è fresca e nessuno dei diretti interessati ha confermato né smentito nulla. Bisognerà attendere per scoprire se davvero è nata la coppia più divertente e affascinante dello spettacolo italiano o se si tratta di una bufala montata ad arte per far sognare un po’.

Checco Zalone e Mariangela Eboli, la compagna ufficiale

Se può anche sembrare plausibile una certa affinità tra Zalone e Raffaele resta da chiarire quale sia la posizione, in questa storia, di Mariangela Eboli, manager e spalla artistica di Checco Zalone da oltre vent’anni, nonché cara compagna e madre delle due figlie del comico, Gaia e Greta, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2017.

A quanto si legge su Dilinger News, la coppia si sarebbe separata già da qualche tempo. E pare che Zalone non viva più nello stesso appartamento di Eboli ma, per stare vicino alle sue bambine e non suscitare attenzioni indesiderate, abbia acquistato un’altra casa nello stesso palazzo a Bari in cui abitano le figlie e la compagna (in questo caso ormai ex).

Una mossa in linea con l’atteggiamento del grande comico, da sempre molto riservato e discreto per quel che riguarda la famiglia e la sua vita privata. Del suo amore ha detto poco o nulla a giornali e tv e le sue piccole le mostra pochissimo anche sui suoi profili social, dove sono presenti quasi esclusivamente scatti professionali.

Virginia Raffaele, il compagno Thomas e l’ipotesi Baglioni

A quanto si sapeva (non molto in realtà, la comica con Zalone condivide anche il riserbo) Virginia Raffaele – fresca del successo televisivo di Colpo di luna – era fidanzata con l’attore 31enne Thomas Santu. Non che i due avessero mai ufficializzato nulla, ma il settimanale Oggi li aveva ritratti in abbracci e tenerezze che non lasciavano spazio ai fraintendimenti. Seppur da tempo giravano anche insistenti voci su una presunta relazione segreta tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni. “Baglioni? Strada facendo…” erano stato l’unico, ironico, commento mai strappato sulla questione alla comica.