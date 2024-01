9 con crescita assicurata per Virginia Raffaele che esordisce in prima serata su Rai 1 con il varietà Colpo di luna

Paillettes, canzoni, balletti e allegri siparietti: è un vero ritorno al varietà quello di Virginia Raffaele. Il suo one woman show, Colpo di luna, riprende e omaggia i grandi di un tempo, il risultato è un classico Rai che ricorda i tempi d’oro della televisione. E non vediamo l’ora di vederla all’opera nelle prossime puntate, libera dall’ansia della prima volta.

Virginia Raffaele: 9 per il suo esordio da conduttrice

Chi ha visto la docu-serie Raffa avrà colto subito la citazione. È il volto di Raffaella Carrà che, di fronte a uno sfondo di brillanti luci, chiama a sé la telecamera: “Vieni qui, dico a te”. È la showgirl che torna donna, amica, e si rivolge senza filtri ai suoi spettatori, ad ognuno singolarmente. È così che Virginia Raffaele ha dato inizio al suo show Colpo di luna.

Per la prima volta padrona di casa, la comica mostra tutto il talento che conoscevamo e ci aspettavamo. Sa tenere il palco, sa giocare con gli ospiti, sa imitare e sar far ridere. In più, sa cantare, muoversi in sintonia con il grande corpo di ballo e, soprattutto, sa presentare. La strada verso l’Olimpo dei conduttori Rai è spianata, bisogna solo liberarsi dell’ansia da prima volta che la rende meno spigliata di quanto potrebbe.

Francesco Arca: 8 per l’ironia anti-patriarcato

Raffaella è stata tra le prime in Italia a sdoganare la figura del valletto, del “bono” come accessorio, per dirlo con le parole della stessa Raffaelle. Il prescelto per fare da “Raffa boy” alla comica/conduttrice è il bello ma non scontato Francesco Arca. Forte di un fascino rassicurante e familiare al pubblico di Rai 1, Arca si cala nel ruolo di spalla con umiltà e grande ironia. Salvo da qualsivoglia critica.

Gigi e Gianni: 8, obiettivo raggiunto

Ogni varietà che si rispetti ha bisogno di un’ugola d’oro, meglio se più d’una. Gianni Morandi (e ci chiediamo se possa esistere uno show Rai senza di lui) è il primo a esibirsi e lo fa come lui sa fare. Si presta poi ai giochi di Virginia Raffaelle, così come fa – un’oretta più tardi – anche Gigi D’Alessio. Il neomelodico canta, suona e, spoglio di qualsivoglia snobismo, si lascia trattare da macchietta napoletana. Perché in fondo è quello il suo lato che preferiamo.

Fabio De Luigi: 7, uno showman per amico

Quello tra Virginia Raffaele e Fabio De Luigi è un rapporto professionale che, lo si capisce fin dal primo istante, sfocia nell’amicizia sincera. Lui l’ha voluta come protagonista del suo primo film da regista (l’originale Tre di troppo del 2023), lei non poteva che sceglierlo come ospite nel suo esordio da conduttrice.

De Luigi non poteva non rispondere ed è arrivato, primo fra tutti, con una serie di simpatici siparietti. Si è portato dietro anche il collega Stefano Accorsi, coprotagonista del nuovo film. Fanno tutto bene, ma alla fine la promozione – seppur velata da sketch comico – prevale sulla spontaneità.

Angela bella fisica: fuori categoria

È al di sopra di ogni giudizio Angela bella fisica, la commerciante cinese con sede a Roma virale su TikTok. Arriva a sorpresa – spunta letteralmente da una botola nel pavimento – e si destreggia sul palco come fosse stata lì da sempre. Il pubblico di Rai 1, probabilmente, non ha idea di chi sia né del perché sia famosa, ma è un chiaro tentativo di Virginia Raffaele di strizzare l’occhio a un pubblico più giovane. Apprezziamo lo sforzo e speriamo si prosegua su questa strada, anche con più sicurezza di così.