Virginia Raffaele, pagelle ultima puntata Colpo di Luna: vittoria di stile e simpatia

Virginia Raffaele ha lasciato il segno nella televisione italiana con le sue performance in "Colpo di Luna", distinguendosi per la scelta degli abiti

Fonte: Getty Images Virginia Raffaele

In un panorama televisivo dove il glamour e lo stile giocano un ruolo cruciale nel definire l’identità di uno show, Virginia Raffaele si è distinta come una vera e propria icona di eleganza e versatilità. Nel suo ultimo show su Rai 1, Colpo di Luna, Virginia ha catturato l’attenzione non solo per il suo indiscutibile talento artistico, ma anche per la scelta accurata e sofisticata dei suoi abiti, curati dalla rinomata stylist Susanna Ausoni, una figura chiave nel mondo della moda italiana, amata e ricercata dalle star della TV nazionale.

Virginia Raffaele, regina di stile in Colpo di Luna

In queste tre puntate di Colpo di Luna, Virginia ha offerto un vero e proprio spettacolo di stile, sfoggiando mini dress ispirati al vintage che hanno sottolineato la sua eleganza naturale e il suo carisma travolgente. Ogni scelta è stata una dichiarazione di stile. Dietro queste scelte c’è l’occhio esperto di Susanna Ausoni, che ha saputo interpretare e valorizzare al meglio la personalità poliedrica di Virginia, creando un’immagine che va oltre la semplice rappresentazione televisiva, trasformando ogni apparizione in un autentico momento di alta moda.

Un incanto di eleganza e simpatia – Voto: 9/10

Nella serata inaugurale di Colpo di Luna, è stata la maestria di Susanna Ausoni, una delle stylist più ricercate dalle star della TV italiana, a brillare attraverso l’outfit scelto per Virginia Raffaele. La Raffaele è apparsa in un mini dress in seta verde lime, un pezzo straordinario dell’archivio vintage di Gianni Versace, selezionato con cura da Ausoni. Lo stile dell’attrice, staccato completamente dai personaggi che interpreta, ha rispecchiato la sua personalità: un connubio di eleganza innata e simpatia travolgente, impreziosito da un tocco di glamour grazie alle scarpe argentate con tacco vertiginoso di Gianvito Rossi. Susanna, lavorando a stretto contatto con Virginia, ha saputo mixare perfettamente questi elementi, creando un look che cattura lo spirito degli anni ’60, in linea con l’atmosfera dello show.

La dolcezza del rosa pastello – Voto: 8.5/10

Nella seconda puntata di Colpo di Luna, l’abilità di Susanna Ausoni nel creare look che riflettono la personalità di Virginia Raffaele si è nuovamente manifestata. L’attrice ha indossato un abitino rosa pastello, linea ad A, che incarna la dolcezza e l’eleganza femminile. Questa scelta, frutto della visione della stylist, ha dimostrato come l’abito possa esaltare la bellezza e la presenza scenica di Virginia. Le scarpe sling back, abbinate perfettamente all’abito, sono state la ciliegina sulla torta di questo outfit incantevole. Qui, l’Ausoni ha mostrato come la semplicità e l’attenzione ai dettagli possano creare un look indimenticabile.

Omaggio agli anni ’60 con un tocco moderno – Voto: 9.5/10

Per l’ultima puntata, Susanna Ausoni ha scelto per Virginia Raffaele un abito che è un vero e proprio tributo agli anni ’60. Il mini abito nero, abbinato a stivaletti bianchi con dettaglio delle dita scoperte, ha rappresentato un omaggio perfetto a quell’epoca, in linea con l’idea di adattare lo stile di Versace al contesto e alla scenografia dello show. Forse la scelta di questo look era finalizzata a far emergere la personalità di Virginia, distaccandola dai personaggi che interpreta. Con questo outfit, Ausoni ha confermato la sua capacità di fondere il vintage con elementi moderni, creando un’immagine sofisticata e al tempo stesso audace per Virginia Raffaele.