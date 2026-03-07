Fabio De Luigi: “Ho pensato di mollare”. Il rapporto speciale con Virginia Raffaele

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Fabio De Luigi

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele sono tra le coppie più amate del cinema italiano, e torneranno presto al cinema con il film Un bel giorno, diretto proprio dal comico 58enne. La presentazione della pellicola è stata l’occasione per Fabio di fare una lunga chiacchierata con Gianluca Gazzoli su BSMT, nella quale ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera tra successi e momenti difficili.

Fabio De Luigi, i momenti difficili

Fabio De Luigi è oggi uno dei comici più amati del panorama nazionale, ma nella sua lunga carriera non sono mancati momenti difficili, come lui stesso ha raccontato: “Un paio di volte ho pensato smetto. Ho fatto 10 anni di postacci e teatrini: è umiliante. Sei autorizzato a tutto per poter far ridere, se non ci riesci però ti senti un cretino e quella cosa fa male. Per fortuna sono successe sempre delle cose dopo che mi hanno fatto ripartire: due volte, nello specifico, sono andato a fare serate molto belle dopo alcune pessime e sono ripartito”, ha raccontato a Gazzoli.

La lunga gavetta, tuttavia, ha premiato De Luigi, che grazie allo show Gialappa’s band e a personaggi come Olmo è in poco tempo diventato una vera e propria star. Da quel momento, è iniziata una nuova fase nella carriera di Fabio: “Dopo 6-7 anni con la Gialappa’s avevo paura di essere divorato e sentivo l’esigenza di fare altro, di diventare solo Fabio De Luigi. A fare la gara su se stessi, poi, si perde sempre: sono scappato dalla ripetitività“.

Dal piccolo schermo per De Luigi è arrivata la grande occasione al cinema, non solo in qualità di interprete ma anche dietro la macchina da presa. Soddisfazioni e traguardi che, avverte il comico, non sono stati tuttavia privi di difficoltà: “Vivo nel terrore di annoiare gli altri“, ha candidamente ammesso Fabio.

Il rapporto di Fabio con Virginia Raffaele

Al centro di Un bel giorno, c’è la storia di Tommaso (De Luigi), un uomo che ha cresciuto da solo quattro figlie. La sua vita cambierà inevitabilmente dopo l’incontro con Lara (Virginia Raffaele), una donna brillante e affascinante. Una pellicola all’insegna della leggerezza, che può contare su un valore aggiunto: la sintonia incredibile tra i due protagonisti.

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele si conoscono infatti da moltissimi anni, e oltre ad aver già recitato insieme nella pellicola Tre di troppo, hanno collaborato in tv sia nello show Mai dire Grande Fratello che in Quelli che il calcio. “Nel film non escono Fabio e Virginia, ma Tommaso e Lara con la stessa confidenza e ritmica di Fabio e Virginia. In definitiva, mettiamo la confidenza al servizio della storia”, ha scherzato il protagonista del film.

Anche nell’ultima edizione del Festival di Sanremo i due comici sono apparsi assolutamente perfetti sul palco, nonostante gli iniziali timori di Fabio: “Non sono mai stato all’Ariston, quindi terrò la manina a Virginia, cercheremo di fare qualcosa”, aveva dichiarato. E qualcosa, tra gag e divertentissimi siparietti, i due l’hanno sicuramente fatta, imponendosi di diritto come gli ospiti più amati del Festival di Carlo Conti insieme al collega Lillo.