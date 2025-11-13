Fiorello a La Pennicanza regala soldi. E arriva la chiamata di Virginia Raffaele

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono un’altra puntata della Pennicanza e in diretta chiama niente meno che Virginia Raffaele per promuovere le cucce chiuse, che è un po’ come le case chiuse, ma per i cani. Ma non è l’unica sorpresa della giornata, infatti lo showman lancia una nuova rubrica, Taglia e Vinci, dove si vincono un sacco di soldi.

Fiorello, il retroscena su Laura Pausini dal Papa

Dopo aver lanciato un appello ai vertici Rai per valorizzare Sanremo Giovani, nella puntata di giovedì 13 novembre a La Pennicanza Fiorello non manca di punzecchiare Laura Pausini che è stata ricevuta in Vaticano da Papa Leone XIV.

Ma lo showman è soprattutto scatenato sulla politica tra i gelati alla buvette e il caso della “barchetta di Fico”.

Fiorello e la barchetta di Fico da 150mila euro

Subito dopo si passa alla polemica che ha visto Roberto Fico protagonista: “Pare abbia una barchetta, piccola… da 150mila euro! Ma chi siamo noi per giudicare? Abbiamo testimoni oculari”. E subito scatta la surreale gag del testimone d’eccezione, il ‘delfino Mimmo’: “Ho visto tutto, con gli occhi miei!”, racconta. “Una barchetta? Macchè, sulla fiancata c’è scritto “Messina-Reggio Calabria”! Diceva che aveva sconfitto la povertà… e mo gira col 150 cavalli! E a me tirava le briciole come fossi ‘nu pesce rosso!”.

Lo showman passa quindi all’imitazione altrettanto surreale di Fico, in risposta: “Il gozzo enorme? Io sono un uomo di pace e d’amore. Solo con l’amore si risolvono i problemi dell’Italia, dell’universo… e della Campania. Dicono che ho parcheggiato al porto di Nisida per una cifra irrisoria… ma io, pagando poco, mi sento umile. È un gesto d’amore verso il popolo, solo che il popolo non l’ha capito. Sono venuti al pontile minacciosi, io ho detto: “Fermatevi! Sono qui per darvi amore!”… mi hanno preso a mazzate. Ma segnatevi questa frase: l’amore si dà, e le mazzate si prendono!”.

Dalla politica si passa all’arte: Fabrizio Fattelan esordisce. “Il Tintoretto disegnava i canali di Venezia… io vado al bagno e li faccio in due secondi! E quello lì ha pure il nome da lavanderia. Guarda questa grattugia: l’ho comprata 0,50 € dai cinesi, domani la porto a Vigevano, la appendo e diventa opera d’arte. Il messaggio? Ma che ne so io, mica sono un filosofo! Poi senti certi pittori blasonati tipo Munch con “L’urlo”… ma cosa aveva visto, scusa? Vannacci sul carro del gay pride col perizoma e la bandiera della Nigeria?”.

Fiorello, la telefonata promozionale di Virginia Raffaele

Quasi in chiusura di puntata, chiama in diretta Virginia Raffaele per partecipare alla rubrica Vuoi fare promozione?

L’imitatrice saluta con affetto sia Fiorello che Biggio e lo showman non manca di sottolinearlo. “Hai visto Fabrizio, ogni tanto qualcuno ti saluta”.

Ma poi tocca alla Raffaele, perché deve promuovere qualcosa. E lei ci tiene a pubblicizzare le cucce chiuse per cani di un suo amico, funzionano un po’ come le case chiuse. Quando i cagnolini hanno voglia, lì ci sono le cagnoline. E poi “c’è questo alimentari di un’amica mia di scuola, si chiama ‘Tutto salame’!”.

Fiorello regala soldi

Al termine della puntata, dopo questa promozione esilarante, Fiorello lancia la nuova rubrica, un quiz per regalare soldi agli ascoltatori: “Si parla tanto dei tagli alla cultura, tagli al cinema… Bene, quei soldi che non ci sono più li abbiamo noi de La Pennicanza! Li diamo ai nostri ascoltatori con un nuovo gioco: ‘Taglia e Vinci!’”.

La Pennicanza torna venerdì 14 novembre per l’ultima puntata della settimana, dalle 13.45 alle 14.30 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

