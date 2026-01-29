Sanremo 2026, Virginia Raffaele torna in coppia con Fabio De Luigi

Dal debutto che l'ha consacrata al palco che l'ha vista crescere: Virginia Raffaele torna a Sanremo 2026 e con lei ci sarà Fabio De Luigi

IPA Virginia Raffaele

Per Virginia Raffaele quello dell’Ariston non è mai stato un palco come tutti gli altri, ma un vero e proprio punto di svolta di una carriera che ora è più luminosa che mai. Quest’anno l’attrice, imitatrice e comica tornerà a Sanremo 2026 come ospite speciale di Carlo Conti e lo farà avendo al suo fianco l’amico e collega Fabio De Luigi che presenterà il suo ultimo film da regista, Un bel giorno, in uscita il 5 marzo nelle sale italiane.

Virginia Raffaele e quel legame speciale con Sanremo

Quello che lega Virginia Raffaele a Sanremo non è un legame occasionale, episodico, ma qualcosa di profondo che parte da lontano, da quel 2016 in cui Carlo Conti la volle accanto a sé come co-conduttrice insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghenea. Un’esperienza che ha lasciato il segno nell’attrice, soprattutto per la sua capacità di portare sul palco un tipo di comicità riconoscibile, mai sopra le righe, capace di giocare con l’imitazione senza scivolare nella caricatura.

Quelle serate hanno consegnato al pubblico una Virginia Raffaele trasformista e brillante, capace di cambiare registro con naturalezza. I personaggi portati all’Ariston in quell’edizione sono diventati rapidamente patrimonio collettivo, sono entrati nelle case degli italiani come un tornado continuando a vivere ben oltre il Festival. L’anno successivo, nell’edizione presentata ancora da Conti con Maria De Filippi, fu una Sandra Milo divertentissima, mentre con Claudio Baglioni nel 2018 fu semplicemente se stessa (e ci conquistò).

All’epoca, per gli spettatori, fu una rivelazione. Oggi è una conferma. Ed è ancora Carlo Conti a volerla sul palco dopo il grande successo al cinema del suo ultimo film La vita va così, in cui recita (in sardo) accanto a Diego Abatantuono e Aldo Baglio. Ma il ritorno a Sanremo 2026 sarà anche e soprattutto l’occasione per rivedere Virginia Raffaele accanto a Fabio De Luigi.

I due, infatti, saliranno insieme sul palco in una delle serate, portando tutta la loro complicità che è già una promessa di ironia, spontaneità e tante risate. L’appuntamento servirà anche a presentare Un Bel Giorno, la nuova commedia diretta proprio da De Luigi, che è anche protagonista con l’imitatrice, e in uscita al cinema il 5 marzo.

Le imitazioni sanremesi diventate dei cult

Lo dicevamo: la comica fu una rivelazione dirompente ed è tutto merito delle sue incredibili imitazioni. Quelle sanremesi sono diventate nel tempo dei veri e propri cult non solo per l’effetto immediato della risata, ma soprattutto per la capacità di cogliere l’essenza di un personaggio, per restituirlo poi al pubblico con intelligenza senza mai ridurlo a una mera macchietta.

Chi non ricorda la sua imitazione di Carla Fracci? Impossibile da dimenticare, così come la sua personale versione di Belén Rodriguez (ormai famosa quanto l’originale) e Donatella Versace che, all’epoca, fece fare un boom di ascolti al Festival (si parlò di oltre 14 milioni di telespettatori). Ma le risate non si esauriscono solo nella finestra temporale di Sanremo, al contrario è soprattutto sui social e su YouTube che le clip sono riprese e condivise da tantissimi utenti rendendo Virginia Raffaele letteralmente iconica.

L’attesa per la sua partecipazione all’edizione di quest’anno è, per tutti questi motivi, alle stelle: non vediamo l’ora di vederla scendere la scalinata dell’Ariston in tutta la sua eleganza.