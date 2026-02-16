A Sanremo 2026 arriva il comico Vincenzo De Lucia

Carlo Conti continua a puntare sulla comicità per il Festival di Sanremo 2026: sul palco dell'Ariston ci sarà anche il comico e imitatore napoletano Vincenzo De Lucia

IPA Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi

Dopo il caso Andrea Pucci, Carlo Conti punta su un altro comico. Al Festival di Sanremo 2026 sbarcherà per la prima volta Vincenzo De Lucia. Una grande occasione per il comico napoletano, noto ai più per le sue imitazioni di Maria De Filippi, Barbara D’Urso e Francesca Fagnani.

Vincenzo De Lucia al Festival di Sanremo 2026

A lanciare l’indiscrezione in anteprima è il sempre ben informato Giuseppe Candela: “Vincenzo De Lucia sbarca a Sanremo 2026”, ha scritto su Dagospia.

“Tra gli ospiti del Festival, Carlo Conti ha deciso di arruolare anche il comico e imitatore napoletano. Tra i suoi personaggi Venier, De Filippi, D’Urso, Toffanin, Carlucci e Fagnani: quali porterà sul palco dell’Ariston?”, ha aggiunto.

Al momento non è chiaro in quale serata di Sanremo 2026 sarà presente De Lucia ma non è escluso un coinvolgimento per tutta la durata della kermesse musicale. In modo da portare sul palco dell’Ariston un personaggio a sera, un po’ come accaduto nel Festival del 2016 con Virginia Raffaele, che affiancò Carlo Conti e Gabriel Garko con alcune delle sue imitazioni più celebri.

Al di là di questo, Sanremo sarà per Vincenzo De Lucia un riconoscimento importante: il culmine di una carriera costruita con sacrificio e determinazione. Con impegno e passione, che l’hanno portato a diventare uno dei più bravi nel panorama televisivo attuale.

Chi è Vincenzo De Lucia e perché è famoso

Classe 1987, Vincenzo De Lucia è uno dei comici ed imitatori più bravi in circolazione. Con una peculiarità importante: indossa solo e soltanto i panni delle donne. Le sue imitazioni sono esclusivamente di personaggi femminili.

Il motivo di questa scelta è presto detto:

Ho fatto una scelta di singolarità. Un uomo che imita le donne è più insolito, nel panorama dei giganti dell’imitazione è meno visto, anche se dall’immenso Alighiero Noschese in giù non è certo una novità. Vivo come una sfida la difficoltà: somaticamente non posso essere una donna, se finisco per assomigliarci significa che ho delle capacità. E poi sono un omaggio alle donne: le mie sono parodie leggere, non c’è mai una satira feroce. Di esagerato c’è già uomo che fa una donna

Nato e cresciuto a Napoli, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo sin da giovanissimo, in particolare a teatro. Nel 2009 ha vinto il Premio Alighiero Noschese per giovani attori e registi un importante riconoscimento a livello nazionale che lui ha ottenuto come migliore imitatore e trasformista campano.

La sua capacità di cogliere le sfumature della voce e della gestualità, unita a un trasformismo impeccabile, lo ha reso uno degli artisti più apprezzati del panorama televisivo recente.

Dopo una lunga gavetta, il primo assaggio di notorietà è arrivato nel 2020, a Made in Sud, all’epoca condotto da Stefano De Martino. Già in quell’occasione imitava Maria De Filippi, diventata col tempo uno dei suoi cavalli di battaglia. Successivamente ha lavorato con De Martino anche a Stasera tutto è possibile e Affari tuoi.

De Lucia è stato poi ospite di Domenica In, Amici, This is Me, Belve. E recentemente è apparso a OnlyFun, dove ha imitato Laura Pausini. Da tempo è apprezzato da Carlo Conti, che l’ha voluto in qualche puntata di Tale e Quale Show. E ora sul palco più importante dove, siamo sicuri, Vincenzo saprà distinguersi col suo talento e la sua verve.