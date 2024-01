Colpo di luna, pagelle della seconda puntata: Virginia Raffaele (9) con Lillo e Greg (10)

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La seconda puntata dello show Colpo di luna, condotto dalla carismatica e talentuosa Virginia Raffaele, ha ancora una volta catturato l’attenzione del pubblico televisivo su Rai1. In onda venerdì 19 gennaio, il programma si è distinto per l’originalità e la freschezza che Virginia Raffaele porta sul piccolo schermo. Analizziamo le performance di questa seconda puntata, attribuendo le pagelle ai vari aspetti dello show.

Virginia Raffaele, come Mina e la Carrà: voto 9

Virginia Raffaele, con la sua eclettica performance nella seconda puntata di Colpo di Luna, ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario talento. Il suo voto, meritatamente, si attesta a un eccellente 9 su 10. Virginia non è solo un’abile conduttrice; è anche una versatile artista che canta, balla e recita, portando sul piccolo schermo un varietà che richiama la grande tradizione italiana. Le sue evocazioni di icone come Raffaella Carrà e Mina hanno aggiunto un tocco di classe e nostalgia, contribuendo a creare uno spettacolo di rilievo, guidato con maestria da una donna.

Oltre alla sua indiscussa bravura, Virginia Raffaele ha colpito anche per la sua bellezza e carisma. Nonostante le critiche ricevute da Gennaro Sangiuliano, legate alla sua imitazione di Beatrice Venezi la Raffaele, decide di rifare l’imitazione della famosa direttrice d’orchestra. Ecco infatti che sbalordisce gli spettatori a casa facendo anche un’ulteriore battuta sul Ministro alla Cultura, beffandosi delle accuse ricevute. Con Colpo di Luna, Virginia Raffaele non solo si conferma come una figura centrale nel panorama dello spettacolo italiano, ma stabilisce anche un nuovo standard per gli show condotti da donne, ispirando e divertendo il pubblico italiano con la sua unicità e il suo talento.

Lillo e Greg: voto 10

Nella seconda puntata di Colpo di Luna hanno ottenuto un meritato 10 su 10. La loro partecipazione è stata forse il momento più riuscito della serata. Il duo, noto per il suo stile comico inconfondibile, ha regalato al pubblico una gag memorabile, caratterizzata dalla totale assenza di dialoghi. Questa scelta artistica, lungi dall’essere un limite, ha esaltato le loro capacità espressive e comiche, dimostrando che non sono sempre necessarie le parole per fare grande comicità.

L’abilità di Lillo e Greg nel mantenere il pubblico coinvolto e divertito senza pronunciare una singola parola è un chiaro segno del loro talento e della loro maestria nel campo dell’intrattenimento. La loro performance, unita alla presenza di Virginia Raffaele, ha creato un trio di grande impatto, confermando una sinergia che dura da vent’anni e che continua a regalare momenti di puro divertimento televisivo.

Arisa e la sua voce: voto 7

Nella seconda puntata di Colpo di Luna merita un solido 7 su 10. La sua performance ha visto una reinterpretazione della canzone Colpo di luna, la canzone di Luttazzi resa famosa da Mina circa 40 anni fa. Cimentarsi con un brano legato a un’artista del calibro di Mina non è impresa facile, ma Arisa ha dimostrato grande bravura e sensibilità artistica. La sua interpretazione è stata apprezzata non solo per la qualità vocale, ma anche per l’emozione e la passione che ha saputo trasmettere. Questa performance di Arisa è un chiaro segnale del suo talento e della sua capacità di adattarsi a diversi stili musicali.

Corpo di ballo da urlo: voto 9

Il corpo di ballo, guidato da Virginia Raffaele, si è guadagnato un “ottimo”. La performance del gruppo è stata un tributo all’energia e allo stile inconfondibile di Raffaella Carrà, lasciando una forte impressione sul pubblico e rievocando la memoria della leggendaria showgirl italiana. La coreografia, in particolare, è stata magistrale, combinando eleganza e vivacità in modo impeccabile. L’interpretazione di Ancora di Mina, eseguita dal corpo di ballo, ha evidenziato non solo la loro tecnica raffinata ma anche una profonda comprensione emotiva del brano.

Francesco Arca: il “valletto” è da 6

Francesco Arca nella seconda puntata di Colpo di Luna si è guadagnato un voto di 5 su 10. L’attore italiano ha assunto il ruolo di “valletto” al fianco di Virginia Raffaele, una scelta di casting che ha suscitato reazioni miste. Sebbene Arca sia riuscito a svolgere il suo ruolo in modo adeguato, la sua performance non ha lasciato un’impressione particolarmente forte. Arca, noto per il suo aspetto attraente e le sue abilità recitative, ha accompagnato Virginia Raffaele nello show in un modo che ricorda molto il ruolo di Filippa Lagerback da Fabio Fazio.