Ascolti tv del 12 gennaio: il debutto di Virginia Raffaele con Colpo di Luna

Fonte: Getty Images Virginia Raffaele conduce "Colpo di Luna": ascolti tv del 12 gennaio 2024

Rai 1 dedica la prima serata di venerdì 12 gennaio al nuovo programma di Virginia Raffaele, Colpo di Luna, mentre su Canale 5 a Ciao Darwin si sfidano Milf contro Teen.

Virginia Raffaele torna sulla Rai con uno show tutto suo, Colpo di Luna. Si tratta di uno spettacolo che vive dell’atmosfera magica della migliore tradizione del varietà ispirandosi in particolare allo storico programma Rai “Teatro 10”, con uno studio grande, elegante e cangiante che occupa il Teatro 5 di Cinecittà, cui si uniscono elementi fortemente contemporanei, mentre i momenti dello show si accendono uno dietro l’altro. La Raffaele ospita nella prima puntata Francesco Arca, Carlo Conti, Gigi D’Alessio e la Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti rispondo su Canale 5 con la sfida tra Milf e Teen a Ciao Darwin dove, invece che Madre Natura, arriva Padre Natura. Su Rai 3 va in onda Hotel Europa, mentre su Rete 4 ritorna l’appuntamento con Quarto Grado.

Ciao Darwin domina gli ascolti del 12 gennaio

Nella serata di venerdì 12 gennaio 2024, su Rai1 – dalle 21,42 alle 00, 09 – il debutto di Colpo di Luna di Virginia Raffaele ha conquistato 3.320.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale5 – dalle 21,35 alle 00,57 – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha convinto 3.478.000 spettatori con uno share del 23.6% (Highlights: 1.250.000 – 23%). Il programma di Paolo Bonolis conquista così gli ascolti del venerdì sera nella sua prima puntata dopo le Feste natalizie, scalzando l’esordio dello show comico in onda su Rai1.

Su Rai2 The Rookie si prende 697.000 spettatori con il 3.9% (primo episodio in prima tv a 800.000 e il 3.8%, secondo episodio in prima tv a 836.000 e il 4.5%, terzo episodio in replica a 463.000 e il 3.2%). Su Italia1 Rambo conquista 1.218.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 la prima tv di Hotel Europa è la scelta di 527.000 spettatori (3%).

Su Rete4 Quarto Grado con il caso della strage di Erba interessa 1.121.000 spettatori (7.5%). Su La7 La Torre di Babele in replica è la scelta di 823.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 la nona stagione di Cucine da Incubo in prima tv free si prende 274.000 spettatori (1.6%). Sul Nove, invece, I Migliori Fratelli di Crozza totalizza 505.000 spettatori con il 2.5%.

Sul 20 Contagion viene scelto da 407.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 Nick – Off Duty totalizza 288.000 spettatori pari all’1.5%. Su RaiMovie Sotto il sole della Toscana fa segnare 372.000 spettatori (1.9%). Su RaiPremium La Storia in replica conquista ancora 147.000 spettatori (0.7%). Su La5 La Musica nel cuore è visto da 326.000 individui (1.7%).

I risultati dell’access prime time

Su Rai1 Cinque Minuti di Bruno Vespa è la scelta di 4.345.000 individui (21.3%) mentre Affari Tuoi di Amadeus t0talizza 5.331.000 spettatori con il 25.1%, facendo segnare un nuovo successo. Su Canale5 Striscia la Notizia è la scelta di 3.724.000 spettatori pari al 17.5%. Su Rai2 TG2 Post conquista 694.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si prende 1.232.000 spettatori con il 5.9%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre sigla 1.476.000 spettatori (7.1%) e Un Posto al Sole totalizza 1.795.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Prima di Domani conquista 638.000 spettatori con il 3%. Su La7 Otto e Mezzo totalizza 1.621.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 439.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raduna 639.000 spettatori (3%).

L’eredità trionfa nel preserale

L’Eredità – La Sfida dei 7 condotta da Marco Liorni, su Rai1, totalizza 3.367.000 spettatori pari al 22.5% invece L’Eredità è visto da 4.573.000 spettatori pari al 26.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! si prende 2.425.000 spettatori (17.3%) mentre Avanti un Altro! con Paolo Bonolis si prende 3.624.000 spettatori (21.6%).

Su Rai2, dopo TG Sport Sera (507.000 – 3.7%), Castle totalizza 506.000 spettatori con il 3.1% nel primo episodio e 648.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag è la scelta di 444.000 spettatori (2.9%) e C.S.I. Miami conquista 626.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 i TGR informano 2.516.000 spettatori pari al 14%. Blob totalizza 1.159.000 spettatori pari al 6% e Via dei Matti n°0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni interessa a 1.013.000 di spettatori pari al 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 544.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Padre Brown è la scelta di 207.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef si prende 357.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Xmas Special in replica totalizza da 463.000 spettatori (2.6%).