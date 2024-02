Ascolti tv del 2 febbraio: Flavio Insinna con Techeteche Show si scontra con Bonolis

Fonte: Getty Images Flavio Insinna, ascolti tv del 2 febbraio 2024

Su Rai 1 è andata in onda la puntata speciale di Techeteche Show, dedicata a Lucio Battisti. La risposta di Canale 5 è stata Ciao Darwin con lo scontro tra amanti e cornuti.

In attesa di Sanremo 2024, Flavio Insinna su Rai 1 conduce una puntata speciale di Techeteche Show, “Lucio Battisti Numero Uno”, dove ripercorre la inarrestabile conquista, per oltre un decennio, dei primi posti della Hit Parade da parte delle composizioni del genio musicale battistiano per se stesso o per altri artisti. Tutto l’archivio Rai televisivo e radiofonico è stato esplorato in ogni meandro per rendere al meglio un’epoca irripetibile per la musica italiana attraverso canzoni e dichiarazioni del grande autore.

Altro registro su Canale 5, Paolo Bonolis e Luca Laurenti con Ciao Darwin mettono scena la sfida tra cornuti e amanti, a capitanare le due squadre, rispettivamente, Anna Pettinelli e Alex Belli.

Su Rai 3 va in onda il film Il ritratto del Duca, mentre su Rete 4 ritroviamo Quarto Grado. Al centro della puntata c’è la vicenda Paganelli, trovata accoltellata nel garage del proprio condominio, a Rimini. Intanto Manuela, la nuora di Pierina, dopo aver ricevuto minacce di morte lascia la casa dove è morta la 78enne. Il movente del delitto sembra essere di tipo passionale.

Ciao Darwin domina la prima serata

Nella serata di venerdì 2 febbraio 2024, TechetecheShow – Lucio Battisti Numero su Rai1 ha convinto 2.940.000 spettatori, con il 17.6% di share. Su Canale5 invece l’ottava puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 si è preso 3.278.000 spettatori con uno share pari al 22.7%. Su Rai2, invece, The Rookie raccoglie 711.000 spettatori con il 4%.

Su Italia1 John Rambo conquista 1.033.000 di spettatori (5.3%). Su Rai3 Il ritratto del Duca in prima tv è la scelta di 758.000 spettatori (4%). Su Rete4 Quarto Grado, che torna sul caso di Giulia Cecchettin, interessa a 1.217.000 spettatori con uno share di 8.4%. Su La7, Propaganda Live totalizza 831.000 spettatori e il 5.6%.

Su Tv8 Cucine da Incubo appassiona 320.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove, invece, I Migliori Fratelli di Crozza si prende 497.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai4 Copshop – Scontro a fuoco totalizza 300.000 spettatori pari all’1.6%. Su Iris Seven si prende 358.000 spettatori (2%). Su RaiPremium La Storia in replica è la scelta di 129.000 spettatori (0.7%). Su La5 Una ragazza speciale fa registrare ub ascolto medio di 271.000 spettatori (1.4%).

Un nuovo successo per Affari Tuoi

Su Rai1, Cinque Minuti di Bruno Vespa è la scelta di 4.394.000 utenti (22.2%) invece Affari Tuoi con la conduzione di Amadeus totalizza 5.112.000 spettatori con il 24.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia convince 3.414.000 spettatori con il 16.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 552.000 spettatori (2.7%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.249.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre totalizza 1.316.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole si prende 1.643.000 spettatori (7.9%). Su Rete4, Prima di Domani di Bianca Berlinguer si prende 669.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Otto e Mezzo è la scelta di 1.545.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 100% Italia si prende 406.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv totalizza 637.000 spettatori (3.1%).

Risultati stabili per L’eredità

Su Rai1 L’eredità – La Sfida dei 7, con la conduzione di Marco Liorni, appassiona 3.405.000 spettatori pari al 23.6% invece L’eredità è visto da 4.491.000 spettatori con uno share pari al 26.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! totalizza 2.392.000 spettatori con il 17.4% di share mentre Avanti un Altro! di Paolo Bonolis interessa a 3.366.000 spettatori pari al 20.2%. Su Rai2, dopo TG Sport Sera (292.000 – 2.6%), World Aquatics – Nuoto Artistico: Preliminari Duo tecnico femminile è la scelta di 370.000 spettatori (2.6%) mentre Castle raduna 509.000 spettatori (2.7%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 406.000 spettatori (2.7%) invece Freedom Pills sigla 329.000 spettatori (2%) e C.S.I. Miami è la scelta di 642.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 i TGR interessano a 2.382.000 spettatori pari al 13.4%. Blob conquista 1.153.000 spettatori pari al 6.2% e Caro Marziano con Pif totalizza un ascolto medio di 1.183.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore è la scelta di 527.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Padre Brown si prende 195.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef si prende 310.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica totalizza da 467.000 spettatori (2.6%).