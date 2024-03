Ascolti tv del 29 marzo, le Via Crucis del Papa e la nuova fiction con Gabriel Garko

Su Rai 1 la Via Crucis presieduta da Papa Francesco per il venerdì santo. Su Canale 5 la nuova serie, "Se potessi dirti addio" con Gabriel Garko

Fonte: Getty Images Papa Francesco

Rai 1 ha adattato il suo palinsesto alle festività pasquali. Così, come da tradizione, la sera del venerdì santo ha trasmesso la Via Crucis presieduta da Papa Francesco, che è stata trasmessa in mondo visione. In alternativa, Canale 5 ha proposto la nuova fiction con Gabriel Garko, Se potessi dirti addio.

Venerdì santo, 29 marzo, su Rai 1 è andato in onda alle 20.30 lo speciale Porta a Porta dove Bruno Vespa ha raccontato il clima drammatico in Terra Santa: un reportage dolore dei superstiti e l’angoscia di chi aspetta il ritorno degli ostaggi. In un presente segnato dalle operazioni militari all’interno della Striscia di Gaza, dalle sofferenze del popolo palestinese, dalla sfida degli insediamenti dei coloni sembra allontanarsi sempre più il sogno della pace.

A seguire la tradizionale Via Crucis al Colosseo con Papa Francesco, al termine della quale è stata impartita la Benedizione apostolica. Per la prima volta il Pontefice è l’autore delle meditazioni che accompagnano il percorso stazione per stazione.

Canale 5 invece ha mandato in onda la prima puntata della nuova fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Se potessi dirti addio, che racconta la storia della neuropsichiatra Elena, la cui vita viene sconvolta quando suo marito viene investito da un pirata della strada.

Su Rai 3 la programmazione ha previsto il documentario Eleonora Abbagnato. Una stella che danza e su Italia 1 il film Animali fantastici: i crimini di Grindelwald.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 29 marzo