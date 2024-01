Ascolti tv del 26 gennaio: Virginia Raffaele contro Paolo Bonolis

Fonte: Getty Images Virginia Raffaele conduce "Colpo di Luna": ascolti tv del 12 gennaio 2024

Venerdì 26 gennaio in prima serata su Rai 1 Virginia Raffaele gioca coi suoi ospiti in una nuova puntata del suo show Colpo di Luna. Su Canale 5 invece Paolo Bonolis e Luca Laurenti in Ciao Darwin mettono in campo trattorie e ristoranti stellati.

Virginia Raffaele su Rai 1 punta su Carlo Conti e l’intervista a una delle sue maschere, Patty Pravo. Mentre Gigi D’Alessio, presto di nuovo papà, si presta a performance più o meno serie.

Ciao Darwin invece rappresenta, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità. Nella puntata del 26 gennaio si sfidano a colpi di prove semiserie Trattorie e Stellati. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Claudio Amendola e Andy Luotto.

Su Italia 1 invece domina Stallone con Rambo III; su Rai 3 invece Neri Marcorè è il protagonista della docufiction, Per un nuovo domani, che racconta la storia dimenticata di oltre 70 ebrei trasferiti, tra il 1941 e il 1943, in “internamento libero” (ossia domicilio coatto) a Castelnuovo di Garfagnana.

Ciao Darwin batte Colpo di Luna

L’ultima puntata di Colpo di Luna di Virginia Raffaele non decolla. Lo show si ferma infatti al 14,1% contro Ciao Darwin che vince senza difficoltà la serata arrivando fino al 23,8%. Un’altra serata in favore di Canale5, che ha schierato coraggiosamente un titolo storico che sta dando ancora grandi soddisfazioni.

In aggiornamento