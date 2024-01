Ascolti tv del 19 gennaio: Virginia Raffaele conquista con il suo Colpo di Luna

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Virginia Raffaele conduce "Colpo di Luna": ascolti tv del 19 gennaio 2024

Virginia Raffaele ospita nella seconda puntata di Colpo di Luna, in onda su Rai 1 in prima serata venerdì 19 gennaio, niente meno che Massimo Ranieri e Arisa. Mentre su Canale 5 si gioca la Supercoppa, Inter-Lazio.

Archiviate, o quasi, le polemiche sulla sua imitazione di Beatrice Venezi, Virginia Raffaele delizia il pubblico con una nuova puntata del suo show, Colpo di Luna. Insieme a lei ci sono Carlo Conti, Gigi D’Alessio, Francesco Arca e Maurizio Ferrini con il suo personaggio della Signora Coriandoli. E i super ospiti, Arisa, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Lillo & Greg, Massimo Ranieri e Michele Mirabella.

Per i nostalgici degli anni Ottanta, Italia 1 propone Rambo 2 – La vendetta; su Rete 4 torna Quarto Grado, mentre su Rai 3 il film, L’ombra del giorno, con Riccardo Scamarcio, racconta le vicende di Luciano negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale.

Virginia Raffaele cede alla Supercoppa

La seconda puntata di Colpo di Luna di Virginia Raffaele ha tenuto la media della prima, prendendosi 2.768.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 – dalle 20 alle 21,49 – la seconda semifinale di Supercoppa Italiana: Inter-Lazio sostituisce Ciao Darwin di Paolo Bonolis e appassiona 4.777.000 spettatori con uno share del 22.7% (primo tempo a 5.082.000 e il 24.8%, secondo tempo a 4.485.000 e il 20.8%) invece Supercoppa Italiana Live ha convinto 1.558.000 individui con l’8.3%.

Su Rai2 The Rookie si prende 680.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Rambo 2 – La vendetta, di solito apprezzatissimo, si prende 1.294.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Quarto Grado, che torna sul processo per il femminicidio di Giulia Tramontano, conquista 1.381.000 spettatori (9.8%), mentre La7 Propaganda Live totalizza 874.000 spettatori e il 6.2%. E ancora su Tv8 Cucine da Incubo si prende 485.000 spettatori (3%). Sul Nove, il consueto appuntamento con I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 460.000 spettatori con il 2.4%.

Affari tuoi senza rivali in access prime time

Su Rai1 Cinque Minuti di Bruno Vespa interessa 4.421.000 individui (20.9%) invece Affari Tuoi di Amadeus, sempre molto seguito, totalizza 5.377.000 spettatori con il 24.7%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 584.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine fa registrare 1.316.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.328.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole totalizza 1.651.000 spettatori (7.5%).

Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha ottenuto un ascolto medio di 674.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Otto e Mezzo si è preso 1.450.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 100% Italia conquista 414.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv ha raccolto 592.000 spettatori (2.7%).

L’eredità domina il preserale

L’eredità – La Sfida dei 7, condotto da Marco Liorni, ha totalizzato un ascolto medio di 3.651.000 spettatori pari al 24.6% invece L’eredità si prende 5.051.000 spettatori pari al 29%. Su Canale5 Striscina la Notizina fa registrare 2.627.000 spettatori (14.9%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (511.000 – 3.7%), Castle si prende 633.000 spettatori con il 3.9% nel primo episodio e 775.000 spettatori con il 4% nel secondo episodio.

Su Italia1 Supercoppa Italiana Live totalizza 372.000 spettatori (2.3%) e C.S.I. Miami convince 781.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 i TGR raduna 2.403.000 spettatori pari al 13.3%. Blob fa registrare un ascolto medio di 1.020.000 spettatori pari al 5.2% e Via dei Matti n°0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni appassiona 970.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore è visto da 604.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Padre Brown si prende 218.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef è la scelta di 314.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica piace a 472.000 spettatori (2.6%).