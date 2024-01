Dopo sette anni Virginia Raffaele torna in Rai con uno show tutto suo che ricalca i varietà alla vecchia maniera, diviso in tre appuntamenti pronti a divertire il pubblico

Fonte: Getty Images Virginia Raffaele torna in TV con Colpo di Luna

Virginia Raffaele torna in Rai con Colpo di Luna, un “varietà” alla vecchia maniera con il quale porterà in prima serata tanto di sé ma anche degli ospiti pronti ad affiancarla. Da una parte i ricordi dell’infanzia vissuta tra le giostre di un lunapark, dall’altra le sue incredibili imitazioni con tre appuntamenti tra il serio e il faceto che hanno un unico comune denominatore: divertire e intrattenere il pubblico.

Colpo di Luna, il nuovo “varietà” di Virginia Raffaele

“Quando nel 2007 hanno chiuso il lunapark dei miei genitori, è come se le giostre me le sono portate via. Ho metaforizzato. Sono diventata io una giostra per il pubblico, nel senso che cerco di far divertire le persone. Le giostre sono una creazione per loro, un divertimento. E quando penso a questo mio mestiere, lo penso un po’ così in fin dei conti: cerchiamo di attrarre il pubblico per poi divertirlo. Siamo noi le attrazioni dello spettacolo“, queste le parole di Virginia Raffaele, intervistata da ANSA in occasione del suo nuovo show.

Colpo di Luna è il primo programma che vede protagonista la celebre attrice e imitatrice a sette anni da Facciamo che ero io, in onda su Rai 2. Nel frattempo c’è stato un mondo: radio, cinema, tanto teatro, il reality tutto da ridere LOL su Prime Video, Danza con me con Roberto Bolle, tutte esperienze in cui ad avere la priorità è sempre il contatto con il pubblico, seppur in modi differenti.

“Il nuovo varietà guarda a quei racconti, a quel viaggio. Soprattutto spero di mantenere anche in tv lo stesso approccio con il pubblico. Il titolo? Cerco di portare su Rai1 un Colpo di luna… Park. Ma è anche una citazione da una delle canzoni che più amo di Lelio Luttazzi, cantata da Mina“, ha spiegato ad ANSA la scelta del titolo. “Ci ispiriamo a Teatro 10, ai varietà eleganti di una volta – ha ribadito in un’altra intervista a Repubblica -. Sento la responsabilità ma mi sono lungamente preparata, l’esperienza teatrale mi ha aiutato, impari a fare le cose, il sacrificio e lo studio”.

Virginia Raffaele, quando e dove vedere Colpo di Luna

Mamma Rai ha deciso di affidarle una delle prime serate più importanti, quella del venerdì e ne sente tutta la responsabilità ma anche l’adrenalina di una nuova esperienza che certamente lascerà il segno, in lei come nei telespettatori. Colpo di Luna, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time con Blu Yazmine per la regia di Duccio Forzano, va in onda su Rai 1 a partire dal 12 gennaio per tre appuntamenti che la Raffaele ha anticipato con una divertente parodia di Patty Pravo condivisa su Instagram. Una delle tante che vedremo insieme a quelle di Barbara Alberti e Bianca Berlinguer, ma la padrona di casa ha già preannunciato “alcune sorprese”.

Al suo fianco un cast di amici come Francesco Arca, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Carlo Conti, Gigi D’Alessio ma anche tanti ospiti pronti ad avvicendarsi sul palcoscenico a 360 gradi allestito nell’iconico Teatro 5 di Cinecittà. Tanti gli ospiti già nella prima puntata da Stefano Accorsi a Pietro Castellitto, da Fabio De Luigi a Giorgio Quarzo Guarascio, e ancora Gigi Marzullo, Gianni Morandi, Noemi e Benedetta Porcaroli.