Bianca Berlinguer dopo i fuorionda di fuoco: la replica a Striscia la notizia

Bianca Berlinguer ha chiesto pubblicamente scusa alla sua redazione di È sempre Cartabianca dopo alcuni fuorionda di Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha trasmesso alcuni filmati in cui si vede la giornalista e conduttrice che bacchetta duramente i suoi collaboratori per alcuni servizi “che fanno pena”. La Berlinguer ha addirittura minacciato di abbandonare Mediaset, dove è arrivata lo scorso settembre dopo oltre trent’anni in Rai. Uno scivolone che ha spinto la figlia di Enrico Berlinguer a fare ammenda in diretta tv, con tanto di importanti precisazioni.

Bianca Berlinguer chiede scusa dopo i fuorionda di Striscia la notizia

Nella puntata di venerdì 12 gennaio di Prima di domani, l’altro programma tv che Bianca Berlinguer conduce su Rete4 insieme a È sempre Cartabianca, la presentatrice ha chiesto scusa a tutta la sua redazione per le critiche e i toni piuttosto accesi. “Permettetemi di aprire con una questione che mi riguarda direttamente e riguarda la mia redazione, perché ieri sera Striscia la notizia, che fa Striscia la Notizia quindi niente da eccepire, ha trasmesso un fuorionda che è stato preso poco prima che partisse la trasmissione, È sempre Cartabianca, in cui mi lamentavo della mia redazione, che può sempre accadere come potete immaginare in quegli attimi prima della diretta e sembrava che io non la apprezzassi”, ha fatto sapere la Berlinguer.

Bianca ha poi chiarito di trovarsi molto bene nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi, che l’ha fortemente voluta per dare una nuova impronta alle sue reti. “Mi è dispiaciuto, perché la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile, in un’azienda come questa, in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene”, ha precisato la Berlinguer che, tra l’altro, sta ottenendo a Mediaset ottimi ascolti tv con le sue trasmissioni.

Cosa aveva detto Bianca Berlinguer nei fuorionda di Striscia la notizia

Ma cosa aveva detto Bianca Berlinguer nei fuorionda di Striscia la notizia? Lo sfogo della 64enne era pacato nei toni ma piuttosto duro nei contenuti: “I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente. L’impegno è tutto sbagliato. Se voi non date le indicazioni giuste si impegnano per forza male: fanno ste schifezze…”. Poi rivolgendosi a quello che sembrava essere un dirigente della rete aveva affermato perentoria: “Questi sono i miei ultimi 3 giorni, fino a venerdì, poi è finita… Non scherzo, e che me frega?”.

Bianca Berlinguer a Mediaset: il sofferto addio alla Rai

A Verissimo Bianca Berlinguer aveva parlato del suo addio alla Rai: “Una decisione sofferta, pensata, che mi ha procurato tante notti insonni, per cui non è stata presa a cuor leggero. Quello che mi ha portato a decidere di cambiare azienda, poi un cambio così netto, così radicale, è stato anche un po’ l’allontanamento che io avevo sentito molto negli ultimi anni da parte dei vertici Rai nei confronti della nostra trasmissione, di Cartabianca”. Poi aveva aggiunto: “Mi sono sentita molto spesso sola, con la sensazione che non ci fosse interesse ad investire su questa trasmissione, più sopportata che valorizzata”.