Chi è Mariangela Eboli, la compagna di Checco Zalone

Mariangela Eboli è la compagna dell’attore e regista Checco Zalone. Amministratrice unica della MZL, la società del celebre artista pugliese (che in questi giorni sta macinando successi al botteghino con la sua ultima fatica cinematografica Tolo Tolo), è nata a Triggiano, città in provincia di Bari.

Mariangela ha lavorato come cantante di pianobar e, proprio durante una delle serate in questione, ha incontrato Checco Zalone, all’anagrafe Luca Medici, con il quale fa coppia fissa da tanto tempo. I due, che sono molto riservati in merito alla loro vita privata, sono genitori di due bambine. La maggiore, di nome Gaia, è nata nel 2013, mentre Greta è venuta al mondo nel 2017.

Del loro primo incontro, avvenuto in una pizzeria, Zalone ha parlato in un’intervista di qualche anno fa, specificando di aver rotto il ghiaccio dicendo di essere un musicista e di aver bisogno di una ragazza per cantare a un matrimonio.

È stato questo il primo passo per la nascita di una coppia e di una famiglia, ma anche per l’avvio di una proficua collaborazione professionale. Mariangela Eboli, oltre a essere amministratrice della società del compagno, è apparsa in due suoi film. Si tratta nello specifico di Cado dalle Nubi e Che Bella Giornata (in questa pellicola interpreta il ruolo di Susi, la cugina di Zalone che improvvisa un improbabile e spassoso duetto con Caparezza sulle note di Non Amarmi).

Diplomata all’Istituto Tecnico Commerciale di Bari, la Eboli è legata a Checco Zalone dai più di dieci anni (il loro primo incontro, come ricordato dal comico stesso, risale al 2005). All’inizio del 2018 si è parlato di un loro possibile matrimonio. L’indiscrezione è partita a seguito di alcune foto pubblicate dal settimanale Chi.

I suddetti scatti ritraevano la donna – in compagnia di alcuni membri della sua famiglia – in un negozio di abiti da sposa le cui vetrine, come rivelato sempre dalla testata diretta da Alfonso Signorini, sono state coperte con della velina bianca.

Nonostante questa paparazzata, la coppia, a quanto pare, non ha ancora fatto il grande passo. Due anni prima delle foto sopra citate, l’attore pugliese, che vive ancora oggi nella sua terra d’origine, aveva parlato del matrimonio in un’intervista a Oggi dichiarando, con l’ironia che lo ha reso famoso, che “Mariangela ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Ora vediamo, dai. Stiamo bene così”.