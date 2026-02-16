Chi è Valentina Liguori, la nuova compagna di Checco Zalone (ex di un calciatore famoso)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Checco Zalone

Valentina Liguori è la nuova (per ora presunta) compagna di Checco Zalone. Sarebbe stata lei a fare breccia nel cuore del comico pugliese, reduce dal divorzio con Mariangela Eboli, sua storica compagna.

Chi è Valentina Liguori, la carriera e l’ex Zambrotta

Originaria di Napoli, professione ex modella, Valentina Liguori è particolarmente riservata, tanto da avere un profilo Instagram privato. Nonostante ciò il suo nome non è nuovo alle cronache rosa, in passato infatti è stata legata a Gianluca Zambrotta, ex calciatore da cui ha avuto nel 2012 un figlio, Riccardo.

IPA

I due sono separati da tempo, nonostante ciò Zambrotta e la Liguori avrebbero costruito un ottimo rapporto, per il bene del figlio. Proprio per questo Valentina sarebbe rimasta a vivere a Como, facendo però anche tappa a Roma. L’incontro con Checco Zalone sarebbe avvenuto quasi per caso e fra i due sarebbe nata nel tempo una relazione vissuta in privato e lontano dai riflettori.

L’addio di Checco Zalone a Mariangela, sua storica compagna

Con Valentina Liguori dunque Checco Zalone avrebbe voltato pagina dopo la fine del legame con Mariangela Eboli, la donna a cui è stato legato per ben 18 anni, fondamentale non solo per la sua vita privata, ma anche professionale.

Zalone e Mariangela si erano incontrati per la prima volta nel 2006, quando lei era cantante in una pizzeria, mentre lui non era ancora diventato famoso. Il comico aveva raccontato così quel primo incontro: “Lei cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni”.

Originaria di Bari, Mariangela negli anni ha lavorato come comparsa in alcuni film di Zalone, da Cado dalle nubi a Che bella giornata. Si è inoltre occupata della gestione burocratica e amministrativa della società fondata da Checco Zalone (vero nome Luca Medici). La coppia, legata per quasi vent’anni, nel 2013 aveva annunciato la nascita di Gaia, mentre nel 2017 era arrivata Greta.

“È vero, non stiamo più insieme – aveva ammesso lui qualche tempo fa in un’intervista -. Ma in realtà non ci eravamo mai sposati. E siamo in ottimi rapporti”. A unirli ancora l’amore per le figlie, cresciute lontano dai riflettori e sempre protette dal comico. Gaia, 13 anni, e Greta, che ne ha 10, sono infatti legatissime al loro famoso papà.

“La grande sta entrando nella fase adolescenziale – aveva svelato l’attore -. Va a cavallo tutti i giorni: è uno sport bellissimo, ma impegnativo. Se ti presenti dopo una settimana, il cavallo si arrabbia e te la fa pagare”. In quell’occasione Zalone aveva anche smentito un flirt con Virginia Raffaele dopo che i due erano stati fotografati insieme. “Siamo solo amici – aveva chiarito al Corriere della Sera -. Ne hanno dette di tutti i colori. Anche che mi sono messo con Virginia. L’ho rivista l’altro giorno, per la prima volta dai tempi del video sul Covid e l’immunità di gregge, e ci abbiamo riso su”.