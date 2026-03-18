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IPA Checco Zalone e Valentina Liguori: prime foto di coppia

Checco Zalone è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo italiano. Pochi dubbi in merito. Partito da Zelig, ha saputo costruire un vero e proprio impero, puntando unicamente su di sé. Ogni cosa che tocca si trasforma in oro ma, nonostante l’enorme visibilità, ha sempre tentato di porre la propria vita privata sotto i riflettori. Dopo la separazione dalla sua ex compagna, Mariangela Eboli, tutto questo però è cambiato.

Checco Zalone e la nuova fidanzata

Non è mutato l’atteggiamento dell’attore, comico e regista, sia chiaro. Dal canto suo la riservatezza continua a essere qualcosa di imprescindibile. A essere cambiato è l’atteggiamento della stampa. C’è molto più interesse nei suoi confronti, come dimostrato dalle voci sulla sua relazione con Virginia Raffaele.

Al suo fianco in realtà c’è un’altra persona: Valentina Liguori. Luca Medici ha ritrovato l’amore, dunque, e ora sono spuntate anche le prime foto della coppia. Quello che era un gossip, dunque, è una notizia a tutti gli effetti.

Prime foto di coppia

Essere una persona riservata non vuol dire tentare di nascondersi. Checco Zalone non ha alcun motivo per tentare di evitare le telecamere, se non il fastidio d’essere inseguito. È stato paparazzato a Roma, dove ha pranzato fuori con la sua nuova fidanzata.

Una giornata serena e decisamente normale, con look che alcuni hanno definito coordinati. Dopo il pranzo, tappa al supermercato. La quotidianità che diventa notizia. Qualcosa che passerà col tempo, una volta superata la fase della novità e della scoperta. Valentina è qui per restare, sembra, e ben presto non desterà più interesse.

Tutto lascia pensare che i due abbiano già trovato il proprio ritmo. Non si tratta di una storia ma di una relazione. Lo dimostrano i meccanismi tipici di chi condivide le regolarmente le proprie giornate. Come ad esempio lui che l’attende sul pianerottolo, per poi salire insieme a casa, condividendo il peso delle buste della spesa.

Così come fatto per anni con la sua ex compagna, c’è da scommettere che eviterà accuratamente di commentare questa nuova fase sentimentale. Un solo commento pubblico su Mariangela Eboli, ovvero la conferma della loro separazione. Chi può dire che il prossimo non riguardi il gran passo con Valentina.

Per lei non sarebbe di certo la prima volta. Sappiamo infatti che si tratta dell’ex moglie di Gianluca Zambrotta. Il calciatore era diventato il suo compagno nel 2004 e il suo ex nel 2024. Ben 20 anni insieme, nel corso dei quali sono diventati genitori (nel 2012).