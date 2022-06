Virginia Raffaele e Claudio Baglioni, “finalmente insieme”: la foto su Instagram

Fonte: Instagram Virginia Raffaele e Claudio Baglioni, lo scatto insieme

Tutto è nato con una foto, un commento, un chiacchiericcio. Perché è così che nascono i cosiddetti “gossip”: a volte, basta anche meno per scatenare la curiosità dei più. Sì, perché lo scatto su Instagram di Virginia Raffaele e Claudio Baglioni è riuscito davvero a creare una situazione quasi paradossale. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di venire a capo della matassa: perché tutti pensano che siano una coppia?

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni, la foto che ha scatenato i sospetti di un flirt

Sono due personaggi che amiamo: Virginia Raffaele è un mito, e Claudio Baglioni è un gigante della musica italiana. Mai avremmo potuto immaginare, però, che ci saremmo ritrovati a commentare un loro possibile flirt. Che – probabilmente – nemmeno esiste. Eppure, quando il destino si mette in moto, ecco che il web diventa lo sfondo perfetto in cui possono circolare voci piuttosto insistenti.

Alcune volte ci fanno ridere – come in questo caso – mentre in altre i commenti lasciano a desiderare. Non è la prima volta che Baglioni e Raffaele si ritrovano a lavorare insieme. Lo hanno sempre fatto in modo distinto e solidale, come due professionisti: due veri artisti. Ma stavolta si è andati oltre: il classico passo più lungo della gamba.

La foto della Raffaele con Baglioni è stata scattata alle Terme di Caracalla, a Roma, nel backstage, poco prima del concerto dell’artista. Gli occhi dei curiosi ci hanno visto di più: un feeling praticamente certo. Inoltre, ad aumentare la curiosità è stata anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto una “soffiata”: “Lui è stato a un suo spettacolo in teatro, lei era al concerto di lui dietro le quinte e la manager di Claudio ha commentato ‘siete bellissimi‘”. Sempre in base alle indiscrezioni, la compagna di Baglioni non si vedrebbe più con lui negli ultimi tempi.

Le parole del testo che fanno pensare a una storia

“Non so se ci sarai per sempre. Ma è da sempre che tu ci sei stata. Io non so spiegarmi ancora come ma mi sei da subito piaciuta“. Sono parole d’amore, di grande effetto, e che tutte noi vorremmo ricevere dalla persona con cui stiamo (o che semplicemente ci piace). E sono le stesse parole della canzone Uno e Due che i fan di Baglioni sono convinti siano dedicate a Virginia Raffaele e che in parte hanno dato il cosiddetto “La” alle voci di un possibile flirt.

Il commento del fan club di Claudio Baglioni

“Eccoci qui“, un cuore, due parole, uno scatto, un momento speciale, un hashtag (#1&2) è stato trasformato in qualcosa di più. Poi, è arrivata anche la frase del fan club di Claudio Baglioni: “Finalmente insieme“. Cosa c’è di vero? Probabilmente nulla. Viviamo nell’epoca dei social, e in ogni momento postiamo stati, scatti: a tutti capita di ricevere un commento ipotetico. E, sì, capita ancor di più alle star, ai vip.

In questo momento, ci immaginiamo Claudio Baglioni e Virginia Raffaele riderci su. Flirt, ipotesi di storie d’amore, indizi scovati persino in un semplice hashtag. Tutto è passato al setaccio, sotto il cannocchiale, per trovare quel che – forse – speriamo di vedere un giorno. Certo, non ne abbiamo la certezza, ma dobbiamo dire che l’indiscrezione ha davvero catturato l’attenzione di tutti, compresa la nostra.